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Poster of Ozi: Voice of the Forest
5.9
Ozi: Voice of the Forest - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Ozi: Voice of the Forest
5.9

Ozi: Voice of the Forest

, 2023
Ozi: Voice of the Forest
Great Britain / Animation / 18+
Trailers
Poster of Ozi: Voice of the Forest
5.9
Ozi: Voice of the Forest - Dubbed trailer
Ozi: Voice of the Forest  Dubbed trailer

Synopsis

This is the story of Ozi, an orphan orangutan, who uses her influencer skills to save her forest and home from deforestation.

Cast

Marissa Anita
Kirani
Dean-Charles Chapman
Dean-Charles Chapman
Chance
Laura Dern
Laura Dern
Ozi's Mother
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Ozi's Father
RuPaul
RuPaul
Gurd
Amandla Stenberg
Amandla Stenberg
Ozi
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Albino Crocodile
Josh Whitehouse
Ivanno Jeremiah
Lina Larissa Strahl
Jazzy
Maximilian Belle
Chance
Urzila Carlson
Honkus
Director Tim Harper
Writer Rodrigo Blaas, Sean Mallen, Keith Chapman, Alan Duncan Ross, Ricky Roxburgh
Composer Richard Harvey, Elwin Hendrijanto
Cast and Crew

Animated film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 January 2025
World premiere 13 June 2023
Release date
15 August 2024 Russia Вольга
10 March 2024 Australia
16 April 2026 Austria 6
7 April 2024 Azerbaijan
25 September 2024 Belgium
7 April 2024 Bulgaria
30 May 2026 China
28 August 2025 Croatia Svi uzrasti
5 September 2024 Czechia
2 April 2025 France
15 August 2024 Georgia PG
16 April 2026 Germany
11 August 2024 Great Britain PG
31 October 2024 Greece
11 August 2024 Ireland PG
8 August 2024 Israel
19 September 2024 Italy
15 August 2024 Kazakhstan 6+
7 April 2024 Kyrgyzstan
1 November 2024 Latvia U
6 September 2024 Lithuania V
7 April 2024 Moldova
7 August 2025 Montenegro o.A.
14 August 2024 Netherlands 6
10 March 2024 New Zealand
7 April 2024 Poland
7 November 2024 Puerto Rico
29 August 2024 Qatar
6 June 2025 Romania
7 August 2025 Serbia o.A.
3 October 2024 Singapore PG
6 September 2024 South Africa PG
13 September 2024 South Korea ALL
7 April 2024 Spain
16 May 2024 Sweden
16 April 2026 Switzerland 6
7 April 2024 Tajikistan
23 February 2024 Turkey
29 August 2024 UAE 18TC
26 September 2024 Ukraine
7 April 2024 Uzbekistan
15 November 2024 Viet Nam
Budget $37,500,000
Worldwide Gross $5,577,704
Production Appian Way, GCI Film, Mike Medavoy Productions
Also known as
Ozi: Voice of the Forest, Jazzy - Chaos im Regenwald, Jazzy: Chaos im Regenwald, Lehatzil et Ha'Ya'ar, Ozi - A Voz da Floresta, Ozi - Bjargvættur skógarins, Ozi, la voix de la forêt, Ozi: Doğanın Koruyucusu, Ozi: glas šume, Ozi: Głos deszczowego lasu, Ozi: Het grote jungle avontuur, Ozi: Hlas lesa, Ozi: Hlas pralesa, Ozi: La voce della foresta, Ozi: Metsa hääl, Ozi: Phi Vụ Rừng Xanh, Ozi: vocea pădurii, Ozi. Miško balsas, Ozija: Meža balss, Όζι: Η φωνή του δάσους, Ози: Голос джунглей, Озі: Голос лісу, 오지: 사라진 숲을 찾아서, 森之聲：猩火燎原

Cartoon rating

5.9
Rate 12 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 21 August 2026

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Ozi: Voice of the Forest - Dubbed trailer
Ozi: Voice of the Forest Dubbed trailer
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