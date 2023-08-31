Cast
Samantha Ruth Prabhu
Aradhya
Murli Sharma
Chadarangam Srinivasa Rao
Mohammad Ali
Himalayan Baba
Sachin Khedekar
Lenin Satyam
Saranya Ponvannan
Rajalakshmi
Cast and Crew
Director
Shiva Nirvana
Writer
Shiva Nirvana, Rajendra Sapre
Composer
Hesham Abdul Wahab
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 45 minutes
Production year
2023
Online premiere
6 October 2023
World premiere
31 August 2023
Release date
|1 September 2023
|France
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|31 August 2023
|Great Britain
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|12A
|1 September 2023
|India
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|1 September 2023
|UAE
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|1 September 2023
|USA
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|NR
Worldwide Gross
$87,912
Production
Mythri Movie Makers
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