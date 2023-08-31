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Poster of Kushi
6.1
Kinoafisha Films Kushi
6.1

Kushi

, 2023
Kushi
India / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Poster of Kushi
6.1

Synopsis

The plot revolves around the romantic couple. Their journey of love and commitment forms the story. Things take a new turn as the small issues in life get complicated.

Cast

Samantha Ruth Prabhu
Aradhya
Murli Sharma
Chadarangam Srinivasa Rao
Vijay Deverakonda
Viplav
Jayaram
Thomas
Vennela Kishore
Pitobash
Mohammad Ali
Himalayan Baba
Rohini
Zoya
Sachin Khedekar
Lenin Satyam
Lakshmi
Saranya Ponvannan
Rajalakshmi
Srikanth Iyengar
Chatur
Rahul Ramakrishna
RK
Director Shiva Nirvana
Writer Shiva Nirvana, Rajendra Sapre
Composer Hesham Abdul Wahab
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2023
Online premiere 6 October 2023
World premiere 31 August 2023
Release date
1 September 2023 France
31 August 2023 Great Britain 12A
1 September 2023 India
1 September 2023 UAE
1 September 2023 USA NR
Worldwide Gross $87,912
Production Mythri Movie Makers
Also known as
Kushi, Untitled Vijay Deverakonda Film, Счастье, VD 11, Vijay Deverakonda 11, VD11

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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