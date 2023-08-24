Cast
Clarisse Encontre
News Reporter
Cast and Crew
Director
Praveen Sattaru
Writer
Abhijeeth Poondla, Praveen Sattaru, Yogesh Sudhakara Mallineni
Composer
Mickey J. Meyer
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2023
World premiere
24 August 2023
Release date
|24 August 2023
|Great Britain
|
|
|25 August 2023
|India
|
|UA
|25 August 2023
|UAE
|
|
Worldwide Gross
$29,952
Production
Cloud9 Studio, Film the Agency, Sri Venkateswara Cine Chitra
Also known as
Gandeevadhari Arjuna, Gandeevadhari Arjuna., Arjun, el agente secreto, V12, VT12, Yardım Çağrısı, Varun Tej 12, VarunTej12, VT 12, VarunTej 12