Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gandeevadhari Arjuna
7.2
Kinoafisha Films Gandeevadhari Arjuna
7.2

Gandeevadhari Arjuna

, 2023
Gaandeevadhari Arjuna
India / Action, Thriller / 18+
Poster of Gandeevadhari Arjuna
7.2

Synopsis

N/A

Cast

Sakshi Vaidya
Ira
Nassar
Aditya Rao
Vinay Rai
Ranveer
Lee Nicholas Harris
Lee Nicholas Harris
Armed police officer
Narain
Varun Tej
Arjun
Manish Chaudhari
Vijay
Roshini Prakash
Lavanya Tripathi
Clarisse Encontre
News Reporter
Ravi Varma
Dev
Abhinav Gomatam
Dinesh
Director Praveen Sattaru
Writer Abhijeeth Poondla, Praveen Sattaru, Yogesh Sudhakara Mallineni
Composer Mickey J. Meyer
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2023
World premiere 24 August 2023
Release date
24 August 2023 Great Britain
25 August 2023 India UA
25 August 2023 UAE
Worldwide Gross $29,952
Production Cloud9 Studio, Film the Agency, Sri Venkateswara Cine Chitra
Also known as
Gandeevadhari Arjuna, Gandeevadhari Arjuna., Arjun, el agente secreto, V12, VT12, Yardım Çağrısı, Varun Tej 12, VarunTej12, VT 12, VarunTej 12

Film rating

7.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more