Cast
Zane Stephens
Joshua Ryder
Patty Lambert
Carol Brown
Bruce W Greene
The Colonel
Cast and Crew
Director
Sandra L. Martin
Writer
Cris Loveless
Composer
Judah Earl
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
2022
Online premiere
6 September 2022
World premiere
6 September 2022
Release date
|1 August 2024
|Russia
| Атмосфера Кино
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|25 August 2023
|Azerbaijan
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|25 August 2023
|Bulgaria
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|8 August 2024
|Kazakhstan
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|6+
|8 August 2024
|Kyrgyzstan
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|25 August 2023
|Moldova
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|25 August 2023
|Poland
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|25 August 2023
|Tajikistan
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|25 August 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$152,944
Production
Mercy Road Entertainment, Mapelle Films
Also known as
The Skeleton's Compass, A Bússola Mágica, Der magische Kompass, Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold, Kompas szkieletora, Затерянный компас, Компас мертвеца