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Poster of The Skeleton's Compass
5.2
The Skeleton's Compass - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Skeleton's Compass
5.2

The Skeleton's Compass

, 2022
The Skeleton's Compass
USA / Adventure, Family, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of The Skeleton's Compass
5.2
The Skeleton's Compass - Dubbed trailer
The Skeleton's Compass  Dubbed trailer

Synopsis

A group of middle school friends go on the hunt for treasure after finding a skeleton in the woods.

Cast

Luke Loveless
Champ
Caleb Baumann
Stryker
Reagan Shumate
Jenny
Abby Grace Flynt
Pip
Zane Stephens
Joshua Ryder
Chris Cleveland
Jedidiah
Patty Lambert
Carol Brown
Joey Thurmond
Tim Brown
Ella Johns
Zoe
Bruce W Greene
The Colonel
Director Sandra L. Martin
Writer Cris Loveless
Composer Judah Earl
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2022
Online premiere 6 September 2022
World premiere 6 September 2022
Release date
1 August 2024 Russia Атмосфера Кино
25 August 2023 Azerbaijan
25 August 2023 Bulgaria
8 August 2024 Kazakhstan 6+
8 August 2024 Kyrgyzstan
25 August 2023 Moldova
25 August 2023 Poland
25 August 2023 Tajikistan
25 August 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $152,944
Production Mercy Road Entertainment, Mapelle Films
Also known as
The Skeleton's Compass, A Bússola Mágica, Der magische Kompass, Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold, Kompas szkieletora, Затерянный компас, Компас мертвеца

Film rating

5.2
Rate 12 votes
4.8 IMDb
Updated 19 February 2026

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The Skeleton's Compass - Dubbed trailer
The Skeleton's Compass Dubbed trailer
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