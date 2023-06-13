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Mult v kino. Vypusk # 157
Mult v kino. Vypusk # 157
, 2023
Mult v kino. Vypusk # 157
Russia / Animation / 18+
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Mult v kino. Vypusk # 157
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Director
Artur Allayarov
,
Aleksandra Karpunina
,
Vladimir Li
,
Tatyana Novikova
,
Ekaterina Polyakova
,
Andrey Rubetskoy
,
Roman Tramvay
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
48 minutes
Production year
2023
Worldwide Gross
$31,391
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 157, Мульт в кино. Выпуск # 157: Дело было летом
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