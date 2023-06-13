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Poster of Mult v kino. Vypusk # 157
Mult v kino. Vypusk # 157 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 157

Mult v kino. Vypusk # 157

, 2023
Mult v kino. Vypusk # 157
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 157
Mult v kino. Vypusk # 157 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 157  Trailer
Director Artur Allayarov, Aleksandra Karpunina, Vladimir Li, Tatyana Novikova, Ekaterina Polyakova, Andrey Rubetskoy, Roman Tramvay
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 48 minutes
Production year 2023
Worldwide Gross $31,391
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 157, Мульт в кино. Выпуск # 157: Дело было летом

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Mult v kino. Vypusk # 157 - Trailer
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