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Poster of V Kvadrate 45
5.6
Kinoafisha Films V Kvadrate 45
5.6

V Kvadrate 45

, 1956
V kvadrate 45
USSR / Action, Drama / 18+
Poster of V Kvadrate 45
5.6

Synopsis

Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране леса. Команда парашютистов-пожарников вылетает на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин во время первого же вылета проявляет нерешительность и запаздывает с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он избегает взглядов симпатичного инструктора Ирины Алеевой, которая оказалась свидетелем его неудачного прыжка. А потом команда получает задание оказать помощь пограничникам, и Валентин после напряженной погони по пылающему лесу настигает и задерживает диверсанта.

Cast

Vsevolod Platov
Valentin Volgin
Vladimir Guliayev
Vladimir Guliayev
Aleksey Rizhov
Ivan Kuznetsov
Ivan Leshyuk
Mikhail Mayorov
polkovnik Shcherbakov
Boris Bityukov
Boris Bityukov
Boris Yakovlev
Margarita Lifanova
Irina Aleyeva
Nikolay Khryashchikov
Grigoriy Fedotov
Valentin Bryleev
Pepelov, radist
Tatyana Zabrodina
kapitan Grishchenko, 'Nastasya'
Ivan Solovyov
'Slepoy', mayor Rumyantsev
Director Yuri Vyshinsky
Writer Emil Braginskiy
Composer Vladimir Yurovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 9 minutes
Production year 1956
World premiere 6 June 1955
Release date
11 November 1955 USA
6 June 1955 USSR
Production Mosfilm
Also known as
V kvadrate 45, В квадрате 45, A 45-ös körzet nem válaszol, Unternehmen Planquadrat 45, W kwadracie 45, In the Square 45

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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