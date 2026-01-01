Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране леса. Команда парашютистов-пожарников вылетает на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин во время первого же вылета проявляет нерешительность и запаздывает с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он избегает взглядов симпатичного инструктора Ирины Алеевой, которая оказалась свидетелем его неудачного прыжка. А потом команда получает задание оказать помощь пограничникам, и Валентин после напряженной погони по пылающему лесу настигает и задерживает диверсанта.

Expand