7.2Vikhod
Vikhod, 2022
Russia, Great Britain / Documentary, Biography / 18+
Cast
Maxim Chakilev
Self
Director Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva
Writer Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva
Film details
Country Russia / Great Britain
Runtime 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 February 2022
World premiere 17 February 2022
Release date
|3 October 2024
|Czechia
Production Albireo Films
Also known as
Vikhod, Haulout, Izlazak, Выход
Updated 6 May 2025
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