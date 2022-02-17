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Poster of Vikhod
7.2
Vikhod - Trailer
Kinoafisha Films Vikhod
7.2

Vikhod

, 2022
Vikhod
Russia, Great Britain / Documentary, Biography / 18+
Trailers
Poster of Vikhod
7.2
Vikhod - Trailer
Vikhod  Trailer

Cast

Maxim Chakilev
Self
Director Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva
Writer Maxim Arbugaev, Evgenia Arbugaeva
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Great Britain
Runtime 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 February 2022
World premiere 17 February 2022
Release date
3 October 2024 Czechia
Production Albireo Films
Also known as
Vikhod, Haulout, Izlazak, Выход

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Vikhod - Trailer
Vikhod Trailer
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