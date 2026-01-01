Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev Maxim Arbugaev
Kinoafisha Persons Maxim Arbugaev

Maxim Arbugaev

Maxim Arbugaev

Date of Birth
17 January 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Konchitsya leto 7.5
Konchitsya leto (2025)
Genesis 2.0 7.2
Genesis 2.0 (2018)
Vikhod 7.2
Vikhod (2022)

Filmography

Genre
Year
Konchitsya leto 7.5
Konchitsya leto Konchitsya leto
Drama 2025, Russia
Watch trailer
Vikhod 7.2
Vikhod Vikhod
Documentary, Biography 2022, Russia / Great Britain
Watch trailer
Genesis 2.0 7.2
Genesis 2.0 Genesis 2.0
Documentary 2018, China / Russia / USA / Switzerland / South Korea
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more