Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev
Kinoafisha
Persons
Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev
Maxim Arbugaev
Date of Birth
17 January 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.5
Konchitsya leto
(2025)
7.2
Genesis 2.0
(2018)
7.2
Vikhod
(2022)
Filmography
Genre
All
Biography
Documentary
Drama
Year
All
2025
2022
2018
All
3
Films
3
Director
3
Writer
1
Producer
1
Actor
1
7.5
Konchitsya leto
Konchitsya leto
Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.2
Vikhod
Vikhod
Documentary, Biography
2022, Russia / Great Britain
Watch trailer
7.2
Genesis 2.0
Genesis 2.0
Documentary
2018, China / Russia / USA / Switzerland / South Korea
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree