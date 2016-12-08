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Poster of Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania
5.3
Kinoafisha Films Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania
5.3

Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania

, 2016
Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien
Germany / Adventure, Family / 18+
Poster of Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania
5.3

Synopsis

Vampire sisters Silvania and Daka try to rescue their baby brother, a half-vampire, from the clutches of the evil vampire queen Antanasia, who wants to crown him as her heir.

Cast

Marta Martin
Silvania Tepes
Christiane Paul
Christiane Paul
Elvira Tepes
Stipe Erceg
Mihai Tepes
Laura Antonia Roge
Dakaria Tepes
Michael Kessler
Dirk van Kombast
Jana Pallaske
Jana Pallaske
Antanasia
Senji Fütterer
Franz Tepes
Jonas Holdenrieder
Jonas Holdenrieder
Ludo
Jamie Bick
Jamie Bick
Helene Steinbrück
Jeremias Meyer
Jacob
Director Tim Trachte
Writer Sigrun De Pascalis, Franziska Gehm, Ursula Gruber
Composer Helmut Zerlett
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2016
World premiere 8 December 2016
Release date
8 December 2016 Germany 0
Worldwide Gross $5,894,544
Production Claussen + Putz Filmproduktion
Also known as
Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien, Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania, As Irmãs Vampiras 3 - Viagem para a Transilvânia, De Vampierzusjes 3 - Reis naar Transsylvanië, Las hermanas vampiras: Viaje a Transilvania, Las hermanas vampiro 3, Siostry wampirki 3, Sorelle vampiro 3 - Ritorno in Transilvania, Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Updated 27 February 2023
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