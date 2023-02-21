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Poster of Krechinskiy's Wedding
6.0
Kinoafisha Films Krechinskiy's Wedding
6.0

Krechinskiy's Wedding

, 1974
Svadba Krechinskogo
USSR / Comedy, Music / 18+
Poster of Krechinskiy's Wedding
6.0

Synopsis

N/A

Cast

Victor Kostetskiy
Victor Kostetskiy
Mikhail Vasilyevich Krechinskiy
Lev Petropavlovsky
Pyotr Konstantinovich Muromskiy
Alla Semak
Lidochka Muromskaya
Boris Smolkin
Boris Smolkin
Ivan Antonych Rasplyuyev
Zoya Vinogradova
Anna Antonovna Atuyeva
Vitaliy Kopylov
Fyodor
Igor Sorkin
Nikanor Savich Bek
Vyacheslav Timoshin
Vladimir Dmitriyevich Nelkin
Vladimir Kolosov
Shchebnev
Vladimir Kapula
Tishka
Director Vladimir Vorobyov
Writer Kim Ryzhov, Vladimir Vorobyov
Composer Aleksandr Kolker
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1974
World premiere 1 January 1974
Release date
1 January 1974 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Svadba Krechinskogo, Krechinskiy's Wedding, Kretschinskis Hochzeit, Свадьба Кречинского

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 21 February 2023
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