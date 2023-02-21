Cast
Lev Petropavlovsky
Pyotr Konstantinovich Muromskiy
Alla Semak
Lidochka Muromskaya
Igor Sorkin
Nikanor Savich Bek
Vyacheslav Timoshin
Vladimir Dmitriyevich Nelkin
Vladimir Kolosov
Shchebnev
Cast and Crew
Director
Vladimir Vorobyov
Writer
Kim Ryzhov, Vladimir Vorobyov
Composer
Aleksandr Kolker
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 8 minutes
Production year
1974
World premiere
1 January 1974
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Svadba Krechinskogo, Krechinskiy's Wedding, Kretschinskis Hochzeit, Свадьба Кречинского