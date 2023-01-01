Свадьба Кречинского, 1974

Музыкальный телефильм по мотивам пьесы А.В.Сухово-Кобылина. Комедия "Свадьба Кречинского" Александра Васильевича Сухово-Кобылина, написанная в середине XIX века, является одним из лучших произведений русской драматургии. Действие пьесы напоминает карточную игру, где ставками является Счастье, Жизнь, Честь. Чрезвычайно современно звучит стремление персонажей сохранить собственное достоинство, обрести свободу от серых будней, обыденности. Главный герой пьесы на склоне лет осознал бессмысленность пройденного жизненного пути и теперь борется за хотя бы небольшой "кусочек" простого человеческого счастья.