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Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского
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Svadba Krechinskogo

Свадьба Кречинского, 1974

1974 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Музыкальный телефильм по мотивам пьесы А.В.Сухово-Кобылина. Комедия "Свадьба Кречинского" Александра Васильевича Сухово-Кобылина, написанная в середине XIX века, является одним из лучших произведений русской драматургии. Действие пьесы напоминает карточную игру, где ставками является Счастье, Жизнь, Честь. Чрезвычайно современно звучит стремление персонажей сохранить собственное достоинство, обрести свободу от серых будней, обыденности. Главный герой пьесы на склоне лет осознал бессмысленность пройденного жизненного пути и теперь борется за хотя бы небольшой "кусочек" простого человеческого счастья.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1974
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Воробьев
В ролях
Виктор Костецкий
Лев Петропавловский
Алла Семак
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Зоя Виноградова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадьба Кречинского 2 постера
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Свадьба Кречинского
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Кадры из фильма Все кадры
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