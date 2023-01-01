Свадьба Кречинского, 1974

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о выходе в прокат О фильме Музыкальный телефильм по мотивам пьесы А.В.Сухово-Кобылина. Комедия "Свадьба Кречинского" Александра Васильевича Сухово-Кобылина, написанная в середине XIX века, является одним из лучших произведений русской драматургии. Действие пьесы напоминает карточную игру, где ставками является Счастье, Жизнь, Честь. Чрезвычайно современно звучит стремление персонажей сохранить собственное достоинство, обрести свободу от серых будней, обыденности. Главный герой пьесы на склоне лет осознал бессмысленность пройденного жизненного пути и теперь борется за хотя бы небольшой "кусочек" простого человеческого счастья. Развернуть 6.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 1974 Возраст 12+ Режиссер Владимир Воробьев В ролях Виктор Костецкий Лев Петропавловский Алла Семак Борис Смолкин Зоя Виноградова Все актеры и съемочная группа 2 постера

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