Story of estranged teenage lovers, Jimmy & Nithya accidentally cross paths after 12 years. Set in the backdrop of the coastal region, Jimmy belongs to a middle-class muslim family while Nithya is a Hindu girl & their inter-faith relationship didn't go well, leading to their separation during their teenage years.
Cast
Bhavana
Nithya
Sharafudheen
Jimmy
Ashokan
Abdul Khadar
Shebin Benson
Jemshad
Divya M. Nair
Nadeera
Anarkali Nazar
Fida
Sadiq
Muraleedharan
Anil Anto
Milka Abdul Khadar
Afsana Lekshmi
Yasmin
Saniya Rafi
Mariyam
Srikanth K. Vijayan
Varun
Merlin
Khadeeja
DirectorAdhil M. Asharaf
WriterVivek Bharathan, Adhil M. Asharaf, Sabaridas Thottingal, Jai Vishnu
ComposerBijibal, Joker Blues, Paul Mathews, Nishant Ramteke