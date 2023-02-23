Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ntikkakkakkoru Premondarnn
6.9
Kinoafisha Films Ntikkakkakkoru Premondarnn
6.9

Ntikkakkakkoru Premondarnn

, 2023
Ntikkakkakkoru Premondarnn
India / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Ntikkakkakkoru Premondarnn
6.9

Synopsis

Story of estranged teenage lovers, Jimmy & Nithya accidentally cross paths after 12 years. Set in the backdrop of the coastal region, Jimmy belongs to a middle-class muslim family while Nithya is a Hindu girl & their inter-faith relationship didn't go well, leading to their separation during their teenage years.

Cast

Bhavana
Nithya
Sharafudheen
Jimmy
Ashokan
Abdul Khadar
Shebin Benson
Jemshad
Divya M. Nair
Nadeera
Anarkali Nazar
Fida
Sadiq
Muraleedharan
Anil Anto
Milka Abdul Khadar
Afsana Lekshmi
Yasmin
Saniya Rafi
Mariyam
Srikanth K. Vijayan
Varun
Merlin
Khadeeja
Director Adhil M. Asharaf
Writer Vivek Bharathan, Adhil M. Asharaf, Sabaridas Thottingal, Jai Vishnu
Composer Bijibal, Joker Blues, Paul Mathews, Nishant Ramteke
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2023
World premiere 23 February 2023
Release date
24 February 2023 India U
23 February 2023 UAE 18TC
Production Bonhomie Entertainments, London Talkies
Also known as
Ntikkakkakkoru Premondarnn, Kadhal Rewind

Film rating

6.9
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more