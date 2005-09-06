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Poster of Thomas & Friends: Calling All Engines!
5.9
Kinoafisha Films Thomas & Friends: Calling All Engines!
5.9

Thomas & Friends: Calling All Engines!

, 2005
Thomas & Friends: Calling All Engines!
Great Britain / Family / 18+
Poster of Thomas & Friends: Calling All Engines!
5.9

Synopsis

The Island of Sodor's railway is to help in the construction of a new airport, but a fierce summer storm and a rivalry between the steam and diesel engines endanger the job.

Cast

Michael Brandon
Narrator (US)
Michael Brandon
Narrator (US)
Michael Angelis
Narrator (UK)
Director Steve Asquith
Writer Wilbert Awdry, Britt Allcroft, Paul Larson, Marc Seal
Composer Robert Hartshorne, Ed Welch
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 60 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 January 2022
World premiere 6 September 2005
Release date
21 September 2006 Germany 0
13 September 2014 Japan G
14 November 2007 Sweden
6 September 2005 USA G
Production HIT Entertainment
Also known as
Thomas & Friends: Calling All Engines!, Lokomotivet Thomas-kaller alle lokomotiver!, Thomas és barátai: Teljes gözzel elöre!, Tomás a prátelé: Voláme vsechny masinky, 映画 きかんしゃトーマス みんなあつまれ!しゅっぱつしんこう, Calling All Engines!, Thomas & vennerne - for fuld damp!, Tomek i przyjaciele: Jak lokomotywy uratowały lotnisko, Thomas og vennene hans - Kaller alle lokomotiver, Jak lokomotywy uratowały lotnisko, Thomas & Friends - Calling All Engines!, Томас и его друзья прокладывают путь к великим целям

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Updated 25 December 2023
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