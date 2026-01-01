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7.3
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Svyatoy arkhipelag
7.3
Svyatoy arkhipelag
, 2023
Svyatoy arkhipelag
Russia / Documentary / 18+
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7.3
Svyatoy arkhipelag
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Director
Sergey Debizhev
Writer
Sergey Debizhev
Composer
Vyacheslav Butusov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2023
Budget
9,000,000 RUR
Worldwide Gross
$178,592
Production
Two Captains Production Company
Also known as
Svyatoy arkhipelag, Святой архипелаг
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Film rating
7.3
Rate
13
votes
7.9
IMDb
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