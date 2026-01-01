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Poster of Svyatoy arkhipelag
7.3
Svyatoy arkhipelag - Trailer
Kinoafisha Films Svyatoy arkhipelag
7.3

Svyatoy arkhipelag

, 2023
Svyatoy arkhipelag
Russia / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Svyatoy arkhipelag
7.3
Svyatoy arkhipelag - Trailer
Svyatoy arkhipelag  Trailer
Director Sergey Debizhev
Writer Sergey Debizhev
Composer Vyacheslav Butusov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2023
Budget 9,000,000 RUR
Worldwide Gross $178,592
Production Two Captains Production Company
Also known as
Svyatoy arkhipelag, Святой архипелаг

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.9 IMDb
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