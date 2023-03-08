Cast
Shraddha Kapoor
Nisha Malhotra
Anubhav Singh Bassi
Manu Dabas
Guru Shivam
Wadding Guest
Hasleen Kaur
Mickey's sister
Director
Luv Ranjan, Rahul Mody, Anshul Sharma
Writer
Rahul Mody, Luv Ranjan
Composer
Pritam Chakraborty, Hitesh Sonik Cast and Crew
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 40 minutes
Production year
2023
Online premiere
3 May 2023
World premiere
8 March 2023
Release date
8 March 2023
Australia
M
8 March 2023
Finland
Tulossa
8 March 2023
Great Britain
12A
8 March 2023
India
UA
8 March 2023
Ireland
12A
10 March 2023
Spain
7
8 March 2023
UAE
TBC
8 March 2023
USA
NR
Worldwide Gross
$4,035,915
Production
Luv Films, Identical Pictures, T Series
Also known as
Tu Jhoothi Main Makkaar, Mentira o astucia, Tu Jhoothi Main Makkar, Me miente, me engaña, Tu es un menteur, je suis un menteur, Лжецы, तू Jhoothi मैं Makkar, तू झूठी मैं मक्कार, 谎言与狡猾, 뚜 쥬띠 메인 마카르, TJMM, علاقة غير جادة, 你说谎我骗人
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