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Poster of Tu Jhoothi Main Makkar
6.8
Kinoafisha Films Tu Jhoothi Main Makkar
6.8

Tu Jhoothi Main Makkar

, 2023
Tu Jhoothi Main Makkaar
India / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Tu Jhoothi Main Makkar
6.8

Synopsis

Madness ensues when a 'Player' in the world of romantic relationships finds a girl who's a worthy opponent. A story of love where the battle is of wits.

Cast

Gaurav Kamble
Ranbir Kapoor
Ranbir Kapoor
Rohan Arora
Shraddha Kapoor
Nisha Malhotra
Anubhav Singh Bassi
Manu Dabas
Kartik Aaryan
Rahul
Nushrratt Bharuccha
Anya
Dimple Kapadia
Mrs.Arora
Boney Kapoor
Mr. Arora
Guru Shivam
Wadding Guest
Monica Chaudhary
Kinchi
Hasleen Kaur
Mickey's sister
Director Luv Ranjan, Rahul Mody, Anshul Sharma
Writer Rahul Mody, Luv Ranjan
Composer Pritam Chakraborty, Hitesh Sonik
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2023
Online premiere 3 May 2023
World premiere 8 March 2023
Release date
8 March 2023 Australia M
8 March 2023 Finland Tulossa
8 March 2023 Great Britain 12A
8 March 2023 India UA
8 March 2023 Ireland 12A
10 March 2023 Spain 7
8 March 2023 UAE TBC
8 March 2023 USA NR
Worldwide Gross $4,035,915
Production Luv Films, Identical Pictures, T Series
Also known as
Tu Jhoothi Main Makkaar, Mentira o astucia, Tu Jhoothi Main Makkar, Me miente, me engaña, Tu es un menteur, je suis un menteur, Лжецы, तू Jhoothi मैं Makkar, तू झूठी मैं मक्कार, 谎言与狡猾, 뚜 쥬띠 메인 마카르, TJMM, علاقة غير جادة, 你说谎我骗人

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 16 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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