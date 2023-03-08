Лжецы, 2023

Жанр: комедия мелодрама Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Парень влюбляется в девушку, но девушка только делает вид, что её чувства взаимны. Развернуть Продолжительность 2 часа 40 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 8 марта 2023 Возраст 12+ Режиссер Лув Ранджан В ролях Гаурав Камбл Ранбир Капур Шраддха Капур Анубхав Сингх Басси Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат