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Tu Jhoothi Main Makkaar
Лжецы, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
Парень влюбляется в девушку, но девушка только делает вид, что её чувства взаимны.
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Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 марта 2023
Возраст
12+
Режиссер
Лув Ранджан
В ролях
Гаурав Камбл
Ранбир Капур
Шраддха Капур
Анубхав Сингх Басси
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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