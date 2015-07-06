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Poster of Turbo Kid
6.7
Kinoafisha Films Turbo Kid
6.7

Turbo Kid

, 2015
Turbo Kid
New Zealand, Canada / Action, Adventure, Comedy / 18+
Poster of Turbo Kid
6.7

Synopsis

In a post-apocalyptic wasteland, an orphaned teen must battle a ruthless warlord to save the girl of his dreams.

Cast

Michael Ironside
Michael Ironside
Zeus
Munro Chambers
The Kid
Laurence Leboeuf
Apple
Edwin Wright
Skeletron
Aaron Jeffery
Frederick
Romano Orzari
Bagu
Orphée Ladouceur-Nguyen
Female Guard
Steeve Léonard
Scout
Yves Corbeil
Turbo General
Evan Manoukian
The Kid 7 Years Old
Director François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
Writer François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
Composer Jean-Philippe Bernier, Jean-Nicolas Leupi, Le Matos
Cast and Crew

Film details

Country New Zealand / Canada
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2015
Online premiere 6 July 2015
World premiere 6 July 2015
Release date
30 October 2015 Australia MA15+
14 August 2015 Canada 18A
14 August 2015 Denmark 15
22 October 2015 Germany 16
28 August 2015 Great Britain 15
3 October 2015 Japan
30 November 2015 Spain 16
28 August 2015 USA NR
Budget 60,000 CAD
Worldwide Gross $67,069
Production EMA Films, Epic Pictures Group, Timpson Films
Also known as
Turbo Kid, Cậu Bé Siêu Tốc, Τούρμπο Κιντ, Турбо Кід, Турбо пацан, ターボキッド, 极爆少年, 渦輪小子

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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