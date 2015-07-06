Cast
Orphée Ladouceur-Nguyen
Female Guard
Yves Corbeil
Turbo General
Evan Manoukian
The Kid 7 Years Old
Cast and Crew
Director
François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
Writer
François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
Composer
Jean-Philippe Bernier, Jean-Nicolas Leupi, Le Matos
Film details
Country
New Zealand / Canada
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2015
Online premiere
6 July 2015
World premiere
6 July 2015
Release date
|30 October 2015
|Australia
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|MA15+
|14 August 2015
|Canada
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|18A
|14 August 2015
|Denmark
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|15
|22 October 2015
|Germany
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|16
|28 August 2015
|Great Britain
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|15
|3 October 2015
|Japan
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|30 November 2015
|Spain
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|16
|28 August 2015
|USA
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|NR
Budget
60,000 CAD
Worldwide Gross
$67,069
Production
EMA Films, Epic Pictures Group, Timpson Films
Also known as
Turbo Kid, Cậu Bé Siêu Tốc, Τούρμπο Κιντ, Турбо Кід, Турбо пацан, ターボキッド, 极爆少年, 渦輪小子