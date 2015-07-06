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Постер фильма Турбо пацан
6.7
Киноафиша Фильмы Турбо пацан
6.7

Турбо пацан

, 2015
Turbo Kid
Новая Зеландия, Канада / боевик, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Турбо пацан
6.7

О фильме

Примерив костюм своего любимого героя комиксов, парнишка должен спасти новую странноватую подружку и положить конец правлению безумного тирана на просторах пост-апокалиптической пустоши.

В ролях

Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Zeus
Манро Чэмберс
The Kid
Лоранс Лебёф
Apple
Эдвин Райт
Skeletron
Аарон Джеффри
Frederick
Романо Орцари
Bagu
Orphée Ladouceur-Nguyen
Female Guard
Стив Леонард
Scout
Ив Корбелл
Turbo General
Evan Manoukian
The Kid 7 Years Old
Режиссер Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль
Сценарист Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль
Композитор Jean-Philippe Bernier, Jean-Nicolas Leupi, Le Matos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия / Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 июля 2015
Премьера в мире 6 июля 2015
Дата выхода
30 октября 2015 Австралия MA15+
28 августа 2015 Великобритания 15
22 октября 2015 Германия 16
14 августа 2015 Дания 15
30 ноября 2015 Испания 16
14 августа 2015 Канада 18A
28 августа 2015 США NR
3 октября 2015 Япония
Бюджет 60 000 CAD
Сборы в мире $67 069
Производство EMA Films, Epic Pictures Group, Timpson Films
Другие названия
Turbo Kid, Cậu Bé Siêu Tốc, Τούρμπο Κιντ, Турбо Кід, Турбо пацан, ターボキッド, 极爆少年, 渦輪小子

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 июня 2023

Отзывы о фильме

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