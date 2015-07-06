В ролях
Orphée Ladouceur-Nguyen
Female Guard
Evan Manoukian
The Kid 7 Years Old
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль
Сценарист
Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль
Композитор
Jean-Philippe Bernier, Jean-Nicolas Leupi, Le Matos
Детали фильма
Страна
Новая Зеландия / Канада
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2015
Премьера онлайн
6 июля 2015
Премьера в мире
6 июля 2015
Дата выхода
|30 октября 2015
|Австралия
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|MA15+
|28 августа 2015
|Великобритания
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|15
|22 октября 2015
|Германия
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|16
|14 августа 2015
|Дания
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|15
|30 ноября 2015
|Испания
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|16
|14 августа 2015
|Канада
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|18A
|28 августа 2015
|США
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|NR
|3 октября 2015
|Япония
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Бюджет
60 000 CAD
Сборы в мире
$67 069
Производство
EMA Films, Epic Pictures Group, Timpson Films
Другие названия
Turbo Kid, Cậu Bé Siêu Tốc, Τούρμπο Κιντ, Турбо Кід, Турбо пацан, ターボキッド, 极爆少年, 渦輪小子