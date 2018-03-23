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Poster of Daas Dev
5.1
Kinoafisha Films Daas Dev
5.1

Daas Dev

, 2018
Daas Dev
India / Drama, Thriller / 18+
Poster of Daas Dev
5.1

Synopsis

Dev who takes control of his own life gets addicted to drugs and alcohol and eventually becomes hungry for power.

Cast

Yogesh Raj Mishra
Harsh
Rahul Bhat
Dev Pratap Chauhan
Richa Chadha
Richa Chadha
Paro
Anil George
Naval Singh
Aditi Rao Hydari
Aditi Rao Hydari
Chandni
Mahesh Chandra Deva
Farmer
Shahid Bobby Husain
Rahul bhat right hand
Sohaila Kapur
Sushila Devi
Anurag Kashyap
Bisambhar Pratap Chauhan
Ekavali Khanna
Maalti (Paro's Mother)
Director Sudhir Mishra
Writer Sudhir Mishra, Ravi s Alok, Shubhra Chatterji, Jaydeep Sarkar
Composer Mohammed Afsar, Satya Manik Afsar, Karel Antonín, Manik Batra
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2018
World premiere 23 March 2018
Release date
23 March 2018 India UA
Production Saptarishi Cinevision
Also known as
Daas Dev, Aur Devdas, Slujitorul lui Dumnezeu

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Updated 13 February 2023
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