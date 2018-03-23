Cast
Rahul Bhat
Dev Pratap Chauhan
Mahesh Chandra Deva
Farmer
Shahid Bobby Husain
Rahul bhat right hand
Sohaila Kapur
Sushila Devi
Anurag Kashyap
Bisambhar Pratap Chauhan
Cast and Crew
Director
Sudhir Mishra
Writer
Sudhir Mishra, Ravi s Alok, Shubhra Chatterji, Jaydeep Sarkar
Composer
Mohammed Afsar, Satya Manik Afsar, Karel Antonín, Manik Batra
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
2018
World premiere
23 March 2018
Production
Saptarishi Cinevision
Also known as
Daas Dev, Aur Devdas, Slujitorul lui Dumnezeu