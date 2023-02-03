Cast
Arya Salim
SP Savitha Sathyan
Srikant Murali
DySP Satheesh Chandran
Sabumon Abdusamad
SCPO Sandeep
Abhiram Radhakrishnan
CPO Bineesh
Cast and Crew
Director
Rohit M.G. Krishnan
Writer
Rohit M.G. Krishnan, Martin Prakkat, Sooraj-Neeraj
Composer
Jakes Bejoy, Manikandan Perumpadappu
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2023
World premiere
3 February 2023
Release date
|3 February 2023
|India
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|UA
|9 February 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$34,287
Production
Appu Pathu Pappu Production House, Martin Prakkat Films