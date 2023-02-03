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Poster of Iratta
8.4
Kinoafisha Films Iratta
8.4

Iratta

, 2023
Iratta
India / Drama, Thriller / 18+
Poster of Iratta
8.4

Synopsis

Portraits the life of identical twins Vinod and Pramod. The plot runs through the investigation of the murder of Promod.

Cast

Anjali
Malini
Srindaa
Geetha Rajendran
Joju George
ASI Vinod
Arya Salim
SP Savitha Sathyan
Srikant Murali
DySP Satheesh Chandran
Manoj K.U.
ASI John
Sabumon Abdusamad
SCPO Sandeep
Abhiram Radhakrishnan
CPO Bineesh
Sarath Sabha
Sabu
Shebin Benson
Bobby
Director Rohit M.G. Krishnan
Writer Rohit M.G. Krishnan, Martin Prakkat, Sooraj-Neeraj
Composer Jakes Bejoy, Manikandan Perumpadappu
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2023
World premiere 3 February 2023
Release date
3 February 2023 India UA
9 February 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $34,287
Production Appu Pathu Pappu Production House, Martin Prakkat Films
Also known as
Iratta

Film rating

8.4
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Updated 6 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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