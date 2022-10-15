Cast
Ninaad Shaunak Bhatt
Khairul
Anirban Adhikary
Waiter 1
Ashish Bhatt
Tamid Hasib Khan
Raghav Binani
Kitchen Staff 1
Kaushik Chakraborty
RAB Officer Benazir
Cast and Crew
Director
Hansal Mehta
Writer
Bhushan Kumar, Raghav Kakkar, Raghav Raj Kakker, Kashyap Kapoor, Nuruzzaman Labu
Composer
Sameer Rahat
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2022
Online premiere
29 March 2023
World premiere
15 October 2022
Release date
|3 February 2023
|India
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|3 February 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$1,896
Production
Benaras Mediaworks, Mahana Films, T-Series Films
Also known as
Faraaz, Quando Bangladesh Chorou