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Poster of Faraaz
4.1
Kinoafisha Films Faraaz
4.1

Faraaz

, 2022
Faraaz
India / Action, Thriller / 18+
Poster of Faraaz
4.1

Synopsis

Based on the real-life terrorist attack that ravaged a Dhaka cafe, Faraaz is a tense hostage drama that unspools over one claustrophobic night.

Cast

Jatin Sarin
Mobashir
Aamir Ali
Sudhir
Juhi Babbar
Simeen
Ninaad Shaunak Bhatt
Khairul
Anirban Adhikary
Waiter 1
Aneeta
Nibras' Sister
Ashish Bhatt
Tamid Hasib Khan
Raghav Binani
Kitchen Staff 1
Abhirami Bose
Tahana
Kaushik Chakraborty
RAB Officer Benazir
Director Hansal Mehta
Writer Bhushan Kumar, Raghav Kakkar, Raghav Raj Kakker, Kashyap Kapoor, Nuruzzaman Labu
Composer Sameer Rahat
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2022
Online premiere 29 March 2023
World premiere 15 October 2022
Release date
3 February 2023 India
3 February 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $1,896
Production Benaras Mediaworks, Mahana Films, T-Series Films
Also known as
Faraaz, Quando Bangladesh Chorou

Film rating

4.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Updated 13 June 2024
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