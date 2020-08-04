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Poster of The Last Conception
6.1
Kinoafisha Films The Last Conception
6.1

The Last Conception

, 2020
The Last Conception
USA / Comedy, Drama, Family / 18+
Poster of The Last Conception
6.1

Synopsis

The Sikand family learns they are part of an ancient bloodline and the only hope at continuing it is their gay daughter Savarna.

Cast

Marshall Manesh
Marshall Manesh
Davidia Sikand
Nazanin Mandi
Savarna Sikand
Lovlee Carroll
Chitra Sikand
Callie Schuttera
Charley Burnell
Matt Richards
Jackson
Rushikesh Bhadane
Traveling Monk #3
Veena Bidasha
Mira Sikand
Roberta Hanlen
Mrs. Burnell
Carie Kawa
Dr. Lui
Josh George
Mike Noland
Allie Shehorn
Bartender
Director Gabriela Ledesma
Writer Gabriel Constans
Composer George Gibi Del Barrio
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2020
Online premiere 4 August 2020
World premiere 4 August 2020
Production Poison Pictures
Also known as
The Last Conception, Viimane arusaam, Остання надія, 抱孫總動員, 抱孙总动员

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 30 January 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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