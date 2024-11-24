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Poster of Mama
8.4
Mama - Trailer
Kinoafisha Films Mama
8.4

Mama

, 2024
Mama
Russia / Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Mama
8.4
Mama - Trailer
Mama  Trailer

Cast

Nikolay Novosyolov
Angelina Pahomova
Angelina Pahomova
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Dmitriy Endaltsev
Dmitriy Endaltsev
Oleg Chudnitsov
Nikita Bureev
Mikhail Evlanov
Mikhail Evlanov
Viktoriya Kachurovskaya
Viktor Pipa
Viktor Pipa
Miroslava Smirnova
Nikita Tarasov
Nikita Tarasov
Director Dmitriy Endaltsev
Writer Dmitriy Belosohov, Aleksey Bezenkov, Kir Bulychev, Alexey Bezenkov
Composer Artem Daurtsev, Grigory Gladkov, Lina Gerts, Aydar Khuzin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2024
World premiere 24 November 2024
Release date
24 November 2024 Russia
Worldwide Gross $3,757
Production Connect Film, IRI
Also known as
Mama, Мама

Film rating

8.4
Rate 16 votes
8.7 IMDb
Place in the rating
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