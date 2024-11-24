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Mama
8.4
Mama
, 2024
Mama
Russia / Sci-Fi / 18+
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8.4
Mama
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Trailer
Cast
Nikolay Novosyolov
Angelina Pahomova
Polina Kutepova
Dmitriy Endaltsev
Oleg Chudnitsov
Nikita Bureev
Mikhail Evlanov
Viktoriya Kachurovskaya
Viktor Pipa
Miroslava Smirnova
Nikita Tarasov
Director
Dmitriy Endaltsev
Writer
Dmitriy Belosohov
,
Aleksey Bezenkov
,
Kir Bulychev
,
Alexey Bezenkov
Composer
Artem Daurtsev
,
Grigory Gladkov
,
Lina Gerts
,
Aydar Khuzin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2024
World premiere
24 November 2024
Release date
24 November 2024
Russia
Worldwide Gross
$3,757
Production
Connect Film, IRI
Also known as
Mama, Мама
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Film rating
8.4
Rate
16
votes
8.7
IMDb
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