Angelina Pahomova

Angelina Pahomova

Date of Birth
2 August 1998
Age
27 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Chernoe oblako 8.5
Chernoe oblako (2023)
Mama 8.2
Mama (2024)
Seks. Do i posle 7.9
Seks. Do i posle (2023)

Filmography

Genre
Year
All 12 Films 3 TV Shows 9 Actress 12
Ya nichego ne pomnyu
Ya nichego ne pomnyu
Thriller 2025, Russia
Trofej
Trofej Trofej
Thriller 2025, Russia
Zolotoe dno
Zolotoe dno
Drama 2024, Russia
Mama 8.3
Mama Mama
Sci-Fi 2024, Russia
Agentstvo
Romantic 2023, Russia
Seks. Do i posle 7.9
Seks. Do i posle
Drama, Comedy 2023, Russia
Chernoe oblako 8.5
Chernoe oblako
Thriller 2023, Russia
Umnee, chem ya
Umnee, chem ya
Sci-Fi, Comedy 2023, Russia
Succubus 5.4
Succubus Otrazhenie tmy
Horror, Thriller 2023, Russia
Na ldy
Drama, Detective , Russia
Prigovor
Crime, Drama , Russia
Dzhajv
Drama , Russia
