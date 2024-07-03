Menu
Poster of Project Artemis
6.7 IMDb Rating: 6.6
Project Artemis

Project Artemis

Fly Me to the Moon 18+
Synopsis

A romantic comedy set against the backdrop of the 1969 Apollo 11 moon launch.
Project Artemis - trailer 2
Project Artemis  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 December 2024
World premiere 3 July 2024
Release date
13 July 2024 Russia Apple TV
12 July 2024 American Samoa
11 July 2024 Australia M
11 July 2024 Azerbaijan 16+
10 July 2024 Belgium
11 July 2024 Brazil 12
12 July 2024 Bulgaria
11 July 2024 Croatia o.A.
11 July 2024 Czechia
12 July 2024 Finland Tulossa
10 July 2024 France
11 July 2024 Georgia PG-13
11 July 2024 Germany 6
11 July 2024 Great Britain 12A
11 July 2024 Hong Kong IIA
12 July 2024 Iceland Unrated
2 August 2024 Indonesia
12 July 2024 Ireland 12A
11 July 2024 Israel All
11 July 2024 Italy
19 July 2024 Japan
11 July 2024 Kazakhstan 16+
11 July 2024 Kyrgyzstan 12+
15 August 2024 Laos
12 July 2024 Latvia (none)
12 July 2024 Lithuania N
11 July 2024 Malaysia
11 July 2024 Mexico A
11 July 2024 Moldova AP 12
11 July 2024 Montenegro o.A.
11 July 2024 Netherlands 12
12 July 2024 Poland
11 July 2024 Puerto Rico PG-13
12 July 2024 Romania N/A
11 July 2024 Serbia o.A.
1 August 2024 Singapore PG13
11 July 2024 Slovakia 12
12 July 2024 South Africa 13
12 July 2024 South Korea 12
12 July 2024 Sweden
10 July 2024 Taiwan
8 August 2024 Thailand 13
12 July 2024 Turkey
11 July 2024 UAE TBC
12 July 2024 USA PG-13
11 July 2024 Ukraine 0+
11 July 2024 Uzbekistan
12 July 2024 Viet Nam
11 July 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $42,260,534
Production Columbia Pictures, These Pictures, Apple Studios
Also known as
Fly Me to the Moon, La otra cara de la luna, To the Moon, Покажи мне Луну, Beni Ay'a Uçur, Como Vender a Lua, Emmène-moi sur la lune, Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, Kakh Otti La'Ya're'akh, Lennuta mind Kuule, Leva-me Para a Lua, Nuskraidink mane į mėnulį, Pelji me na luno, Project Artemis, Trimite-mă la lună, Untitled Scarlett Johansson/Channing Tatum Film, Vigyél a Holdra, Vụ Bê Bối Ánh Trăng, Zabierz mnie na Księżyc, Забери мене на Місяць, Одведи ме на Месец, フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン, 全謊位登月, 登月大计划, 飛月情海
Director
Greg Berlanti
Cast
Scarlett Johansson
Channing Tatum
Jim Rash
Ray Romano
Woody Harrelson
Cast and Crew

6.7
6.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Comon 23 July 2024, 10:59
Таких фильмов ждёшь всю жизнь, долгие 10летия миллионы людей спорят была ли высадка или нет, и вот наконец то вопрос разрешился благодаря этой… Read more…
User 18 July 2024, 19:33
Хороший фильм

Interesting facts

Elements of Cole's background are inspired by the life of Deke Slayton. Slayton served as a pilot in the Second World War, later joined NASA as a Mercury astronaut but was removed from flight status because of atrial fibrillation, and subsequently became Director of Flight Crew Operations for the Apollo programme.

Kelly Jones [seeing her new "office"] Is this a... storage closet?
Cole Davis No. The storage closet has a window.
Project Artemis - trailer 2
Project Artemis - trailer
