Film Reviews
Comon 23 July 2024, 10:59
Таких фильмов ждёшь всю жизнь, долгие 10летия миллионы людей спорят была ли высадка или нет, и вот наконец то вопрос разрешился благодаря этой… Read more…
User 18 July 2024, 19:33
Хороший фильм
Elements of Cole's background are inspired by the life of Deke Slayton. Slayton served as a pilot in the Second World War, later joined NASA as a Mercury astronaut but was removed from flight status because of atrial fibrillation, and subsequently became Director of Flight Crew Operations for the Apollo programme.