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Poster of Alhamour H.A
6.8
Kinoafisha Films Alhamour H.A
6.8

Alhamour H.A

, 2023
Alhamour H.A
Saudi Arabia / Biography, Comedy, Crime / 18+
Poster of Alhamour H.A
6.8

Cast

Fahad Alqahtani
Hamed
Khaled Yeslam
Soliman
Ali Al Sharif
Rakan
Ismail Alhassan
Abo Azzah
Fatima AlBanawi
Jihan
Khairia Abu Laban
Fatima
Mohammed Al-Farra
Abo Wardah
Husam AlHarthi
Mansour
Mohammad Alqass
Faisal
Fay Fouad
Director Abdulelah Alqurashi, Abdulelah Alqurashi
Writer Hani Kadour, Omar Bahabri
Composer Hesham Nazih
Cast and Crew

Film details

Country Saudi Arabia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2023
Online premiere 20 December 2023
World premiere 16 January 2023
Release date
2 February 2023 Bahrain
2 February 2023 Kuwait
19 January 2023 Saudi Arabia
19 January 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $13,316
Also known as
Alhamour H.A., Alhamour H.A, الهامور ح.ع

Film rating

6.8
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 July 2025
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