Cast
Ismail Alhassan
Abo Azzah
Mohammed Al-Farra
Abo Wardah
Cast and Crew
Director
Abdulelah Alqurashi, Abdulelah Alqurashi
Writer
Hani Kadour, Omar Bahabri
Composer
Hesham Nazih
Film details
Country
Saudi Arabia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2023
Online premiere
20 December 2023
World premiere
16 January 2023
Release date
|2 February 2023
|Bahrain
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|2 February 2023
|Kuwait
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|19 January 2023
|Saudi Arabia
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|19 January 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$13,316
Also known as
Alhamour H.A., Alhamour H.A, الهامور ح.ع