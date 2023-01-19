Alhamour H.A, 2023

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о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 19 января 2023 Режиссер Абдулела Алкураши В ролях Фахад Аль-Кахтани Халед Йеслам Али эль Шериф Исмаил Альхассан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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