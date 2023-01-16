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6.8
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Alhamour H.A
6.8
Alhamour H.A
, 2023
Alhamour H.A
Саудовская Аравия / биография, комедия, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
В ролях
Фахад Аль-Кахтани
Hamed
Халед Йеслам
Soliman
Али эль Шериф
Rakan
Исмаил Альхассан
Abo Azzah
Fatima AlBanawi
Jihan
Хайрия Абу Лабан
Fatima
Mohammed Al-Farra
Abo Wardah
Husam AlHarthi
Mansour
Мохаммед Алькасс
Faisal
Fay Fouad
Режиссер
Абдулела Алкураши
,
Abdulelah Alqurashi
Сценарист
Hani Kadour
,
Omar Bahabri
Композитор
Хешам Назих
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Саудовская Аравия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
20 декабря 2023
Премьера в мире
16 января 2023
Дата выхода
2 февраля 2023
Бахрейн
2 февраля 2023
Кувейт
19 января 2023
ОАЭ
18TC
19 января 2023
Саудовская Аравия
Сборы в мире
$13 316
Другие названия
Alhamour H.A., Alhamour H.A, الهامور ح.ع
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 9 июля 2025
Отзывы о фильме
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