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Постер фильма Alhamour H.A
6.8
Киноафиша Фильмы Alhamour H.A
6.8

Alhamour H.A

, 2023
Alhamour H.A
Саудовская Аравия / биография, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Alhamour H.A
6.8

В ролях

Фахад Аль-Кахтани
Hamed
Халед Йеслам
Soliman
Али эль Шериф
Rakan
Исмаил Альхассан
Abo Azzah
Fatima AlBanawi
Jihan
Хайрия Абу Лабан
Fatima
Mohammed Al-Farra
Abo Wardah
Husam AlHarthi
Mansour
Мохаммед Алькасс
Faisal
Fay Fouad
Режиссер Абдулела Алкураши, Abdulelah Alqurashi
Сценарист Hani Kadour, Omar Bahabri
Композитор Хешам Назих
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Саудовская Аравия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 декабря 2023
Премьера в мире 16 января 2023
Дата выхода
2 февраля 2023 Бахрейн
2 февраля 2023 Кувейт
19 января 2023 ОАЭ 18TC
19 января 2023 Саудовская Аравия
Сборы в мире $13 316
Другие названия
Alhamour H.A., Alhamour H.A, الهامور ح.ع

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 июля 2025

Отзывы о фильме

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