Cast
Vyacheslav Burmistrov
(segment "Shutite?")
Valentina Pavlovna Kovel
(segment "Shutite?")
Pyotr Shelokhonov
Chairman (Segment Shutite?)
Yevgeny Utkin
(segment "Inache my propali")
Evgeniy Sushkov
(segment "Inache my propali")
Vyacheslav Chernyayev
(segment "Inache my propali")
Lev Lemke
(segment "Inache my propali")
Cast and Crew
Composer
Nikolai Martynov, Nadezhda Simonyan, Irina Volkova
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1971
World premiere
31 December 1971
Production
Lenfilm Studio