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Poster of Shutite?
6.6
Kinoafisha Films Shutite?
6.6

Shutite?

, 1971
Shutite?
USSR / Comedy, Drama / 18+
Poster of Shutite?
6.6

Cast

Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
(segment "Shutite?")
Valeri Ryzhakov
Valeri Ryzhakov
(segment "Shutite?")
Vyacheslav Burmistrov
(segment "Shutite?")
Valentina Pavlovna Kovel
(segment "Shutite?")
Pyotr Shelokhonov
Chairman (Segment Shutite?)
Yevgeny Utkin
(segment "Inache my propali")
Evgeniy Sushkov
(segment "Inache my propali")
Vyacheslav Chernyayev
(segment "Inache my propali")
Lev Lemke
(segment "Inache my propali")
Viktor Sergachyov
(segment "Inache my propali")
Director Nikolay Koshelev, Valentin Morozov, Igor Sheshukov
Writer Valeri Chechunov, Nikolay Koshelev, Valentin Morozov, Radij Pogodin
Composer Nikolai Martynov, Nadezhda Simonyan, Irina Volkova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1971
World premiere 31 December 1971
Release date
31 December 1971 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Shutite?, Шутите?

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 December 2022
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