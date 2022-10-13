Cast
Hamza Ali Abbasi
Noori Natt
Humaima Malik
Daaro Nattni
Ali Raza
Jaggoo's Guard 5
Gohar Rasheed
Maakha Natt
Shafqat Cheema
Jeeva Natt
Cast and Crew
Director
Bilal Lashari
Writer
Bilal Lashari, Nasir Adib
Composer
Sarmad Ghafoor
Film details
Country
Pakistan
Runtime
2 hours 33 minutes
Production year
2022
World premiere
13 October 2022
Release date
|28 September 2023
|Russia
| Indian Films
|12+
|21 May 2026
|China
|
|
|13 October 2022
|Pakistan
|
|
Budget
700,000,000 PKR
Worldwide Gross
$13,941,539
Production
Encyclomedia, Lashari Films, AAA Motion Pictures
Also known as
The Legend of Maula Jatt, Maula Jatt 2, Легенда о Мауле, 烈刃之怒