Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Maula Jatt 2
8.6
Maula Jatt 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Maula Jatt 2
8.6

Maula Jatt 2

, 2022
The Legend of Maula Jatt
Pakistan / Action, Drama, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Maula Jatt 2
8.6
Maula Jatt 2 - Dubbed trailer
Maula Jatt 2  Dubbed trailer

Synopsis

Maula Jatt, a fierce prizefighter with a tortured past seeks vengeance against his arch nemesis Noori Natt, the most feared warrior in the land of Punjab.

Cast

Fawad Khan
Fawad Khan
Maula Jatt
Hamza Ali Abbasi
Noori Natt
Mahira Khan
Mahira Khan
Mukkho Jatti
Humaima Malik
Daaro Nattni
Ahsan Khan
Assassin 2
Ali Raza
Jaggoo's Guard 5
Nayyar Ejaz
Jagoo
Babar Ali
Sardar Jatt
Resham
Malika Jatt
Gohar Rasheed
Maakha Natt
Saima Baloch
Rajo
Shafqat Cheema
Jeeva Natt
Director Bilal Lashari
Writer Bilal Lashari, Nasir Adib
Composer Sarmad Ghafoor
Cast and Crew

Film details

Country Pakistan
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 2022
World premiere 13 October 2022
Release date
28 September 2023 Russia Indian Films 12+
21 May 2026 China
13 October 2022 Pakistan
Budget 700,000,000 PKR
Worldwide Gross $13,941,539
Production Encyclomedia, Lashari Films, AAA Motion Pictures
Also known as
The Legend of Maula Jatt, Maula Jatt 2, Легенда о Мауле, 烈刃之怒

Film rating

8.6
Rate 10 votes
8.4 IMDb
Updated 29 July 2026

Film Trailers

All trailers
Maula Jatt 2 - Dubbed trailer
Maula Jatt 2 Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more