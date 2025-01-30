Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 162
Not going 5
Kinoafisha Films Mickey 17

Mickey 17

Mickey 17
Напомним о выходе в прокат
Going 162
Not going 5

Synopsis

Mickey 17 is an "expendable", a disposable employee, on a human expedition sent to colonize the ice world Niflheim. After one iteration dies, a new body is regenerated with most of its memories intact.

Mickey 17 - trailer #2
Mickey 17  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2025
Online premiere 25 March 2025
World premiere 30 January 2025
Release date
15 March 2025 Russia
6 March 2025 Argentina +13
6 March 2025 Australia
7 March 2025 Austria
22 September 2025 Azerbaijan
5 March 2025 Belgium 16
7 March 2025 Brazil
22 September 2025 Bulgaria
7 March 2025 Canada 14A
6 March 2025 Chile 14
7 March 2025 China
6 March 2025 Colombia
17 April 2025 Croatia o.A.
22 September 2025 Czechia
6 March 2025 Denmark 15
22 September 2025 Estonia
7 March 2025 Finland K-12
5 March 2025 France
6 March 2025 Georgia R
6 March 2025 Germany
7 March 2025 Great Britain 15
6 March 2025 Greece K15
6 March 2025 Guatemala
6 March 2025 Hong Kong
6 March 2025 Hungary 16
30 January 2025 Iceland Unrated
7 March 2025 India
5 March 2025 Indonesia
7 March 2025 Ireland 15A
17 April 2025 Israel
6 March 2025 Italy
28 March 2025 Japan
6 March 2025 Kazakhstan
9 April 2025 Kuwait
22 September 2025 Kyrgyzstan
22 September 2025 Latvia N16
22 September 2025 Lithuania
6 March 2025 Macao C
6 March 2025 Malaysia
6 March 2025 Mexico B-15
22 September 2025 Moldova
6 March 2025 Montenegro o.A.
6 March 2025 Netherlands 16
6 March 2025 New Zealand
16 April 2025 Norway 15
7 March 2025 Pakistan
6 March 2025 Panama
6 March 2025 Peru
5 March 2025 Philippines R-16
14 March 2025 Poland
6 March 2025 Portugal
6 March 2025 Puerto Rico R
10 April 2025 Qatar
7 March 2025 Romania
10 April 2025 Saudi Arabia
6 March 2025 Serbia o.A.
6 March 2025 Singapore M18
6 March 2025 Slovakia 15
7 March 2025 South Africa
28 February 2025 South Korea 15
22 September 2025 Spain
7 March 2025 Sweden 15
5 March 2025 Switzerland 12
6 March 2025 Taiwan, Province of China
22 September 2025 Tajikistan
6 March 2025 Thailand
7 March 2025 Turkey
10 April 2025 UAE 18TC
7 March 2025 USA R
6 March 2025 Ukraine
22 September 2025 Uzbekistan
6 March 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $118,000,000
Worldwide Gross $133,347,147
Production Warner Bros., Plan B Entertainment, Offscreen
Also known as
Mickey 17, Mikki 17, Микки 17, 米奇17號, Miki 17, Mikijs 17, Mikis 17, Мiкi 17, Мики 17, Мікі 17, ミッキー17, 米奇17号, 编号17
Director
Bong Joon-ho
Bong Joon-ho
Cast
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Naomi Ackie
Naomi Ackie
Steven Yeun
Steven Yeun
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Toni Collette
Toni Collette
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 57 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1658 In the Adventure genre  342 In the Drama genre  740 In the Sci-Fi genre  213 In films of USA  1018
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Comon 27 March 2025, 02:23
Умопомрачительный фантастический фильм, Стэнли Кубрик аплодирует стоя. Почему это все решили что создатель Паразитов - может снять плохой фильм? - да… Read more…
Влад Погребенов 1 April 2025, 21:02
Охранительный фильм! Особенно для тех кому нравится фильм "Паразиты".
Прям в духе. Паттинсон отыграл на 5ку.

Единственное немного не… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Mickey 17 - trailer #2
Mickey 17 Trailer #2
Mickey 17 - trailer
Mickey 17 Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more