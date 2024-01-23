A Complete Unknown

, 2024
A Complete Unknown
USA / Biography, Drama, Music / 18+
Synopsis

An autobiographical film about musical icon Bob Dylan's rise in fame.

Cast

Timothee Chalamet
Edward Norton
Elle Fanning
Boyd Holbrook
Scoot McNairy
Monica Barbaro
Director James Mangold
Writer James Mangold, Jay Cocks, Elijah Wald
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2024
Online premiere 24 February 2025
World premiere 23 January 2024
Release date
1 February 2025 Russia
30 January 2025 Argentina +13
23 January 2025 Australia M
27 February 2025 Austria 8
23 January 2025 Azerbaijan 18+
19 February 2025 Belgium
27 February 2025 Brazil
7 February 2025 Bulgaria
25 December 2024 Canada
20 February 2025 Chile TE+7
22 April 2025 China
20 February 2025 Colombia
23 January 2025 Croatia ab 15 J.
23 January 2025 Czechia
7 February 2025 Estonia
7 February 2025 Finland K-7
29 January 2025 France
23 January 2025 Georgia R
27 February 2025 Germany
17 January 2025 Great Britain
23 January 2024 Greece
6 February 2025 Guatemala
20 February 2025 Hong Kong
23 January 2025 Iceland Unrated
28 February 2025 India A
17 January 2025 Ireland
6 February 2025 Israel
23 January 2025 Italy
28 February 2025 Japan
23 January 2025 Kazakhstan
23 January 2025 Kyrgyzstan 16+
17 January 2025 Latvia N12
7 February 2025 Lithuania
20 February 2025 Macao B
27 February 2025 Malaysia
30 January 2025 Mexico
6 February 2025 Moldova N 16
9 January 2025 Montenegro o.A.
20 February 2025 Netherlands
23 January 2025 New Zealand M
27 February 2025 Peru
26 February 2025 Philippines
17 January 2025 Poland
30 January 2025 Portugal
25 December 2024 Puerto Rico R
30 January 2025 Qatar
7 February 2025 Romania
30 January 2025 Saudi Arabia
9 January 2025 Serbia o.A.
27 February 2025 Singapore
6 February 2025 Slovakia 15
27 December 2024 South Africa
26 February 2025 South Korea 15
28 February 2025 Spain
21 February 2025 Sweden 7
24 January 2025 Taiwan 18+
27 February 2025 Thailand
7 February 2025 Turkey
30 January 2025 UAE 18TC
25 December 2024 USA
23 January 2025 Ukraine
23 January 2025 Uzbekistan
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $140,508,652
Production Searchlight Pictures, Veritas Entertainment, White Water
Also known as
A Complete Unknown, Un completo desconocido, Un parfait inconnu, Боб Дилан: Никому не известный, Bob Dylan: A Complete Unknown, Like A Complete Unknown, Anonimi Le'Gamrei, Bob Dilan: Heç kimə məlum olmayan, Bob Dilan: Hech kimga noma'lum, Bob Dylan: Popolni neznanec, Bob Dylan: Potpuni neznanac, Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez, Bob Dylan: Úplne neznámy, Bob Dylan: Úplně neznámý, Bob Dylan: Visiškai nežinomas, Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms, Going Electric, Kompletnie nieznany, Sehol se otthon, Täiesti tundmatu, Um Completo Desconhecido, Боб Дилан: Ешкімге белгісіз, Боб Дилан: Потпуни незнанац, Боб Дилан: Целосно непознат, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець, Напълно непознат, 名もなき者, 巴布狄倫：搖滾詩人, 搖滾詩人：未知的傳奇, 摇滚诗人：未知的传奇

Film rating

7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1406 In the Biography genre  62 In the Drama genre  636 In the Music genre  21 In films of USA  857 In films of 2024  73

Quotes

Bob Dylan I don't think they want to hear what I want to play.
Johnny Cash Who's they?
Bob Dylan You know, the people who decide what folk music is or isn't.
Johnny Cash Fuck them, I wanna hear you. Go track some mud on somebody's carpet. Make some noise, B.D.
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
