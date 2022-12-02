Cast
Sevket Çoruh
Kayinço Gökhan
Murat Akkoyunlu
Del Piero Hikmet
Cast and Crew
Director
Murat Şeker
Writer
Ali Tanriverdi, Murat Şeker, Cemal Okan, Timur Savci
Composer
Serhat Ersöz
Film details
Country
Turkey
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2022
World premiere
2 December 2022
Release date
|8 December 2022
|Azerbaijan
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|16+
|8 December 2022
|Germany
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|12
|2 December 2022
|Turkey
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|13+
Worldwide Gross
$1,887,147
Production
Sugarworkz, TAFF Pictures
Also known as
Çakallarla Dans 6, Dance with the Jackals 6