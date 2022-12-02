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Poster of Dance with the Jackals 6
6.1
Kinoafisha Films Dance with the Jackals 6
6.1

Dance with the Jackals 6

, 2022
Çakallarla Dans 6
Turkey / Action, Comedy / 18+
Poster of Dance with the Jackals 6
6.1

Cast

Didem Balçin
Fatma
Anil Tetik
Nurettin Sönmez
Nurettin Sönmez
Enrico
Sevket Çoruh
Kayinço Gökhan
İlker Ayrık
Servet
Timur Acar
Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu
Del Piero Hikmet
Ebru Cündübeyoglu
Ebru Cündübeyoglu
Manolya
Hakan Bilgin
Hüseyin Abi
Mine Kiliç
Mine Kiliç
Anne Karanina
Elvan Disli
Mary(Melek)
Director Murat Şeker
Writer Ali Tanriverdi, Murat Şeker, Cemal Okan, Timur Savci
Composer Serhat Ersöz
Cast and Crew

Film details

Country Turkey
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
World premiere 2 December 2022
Release date
8 December 2022 Azerbaijan 16+
8 December 2022 Germany 12
2 December 2022 Turkey 13+
Worldwide Gross $1,887,147
Production Sugarworkz, TAFF Pictures
Also known as
Çakallarla Dans 6, Dance with the Jackals 6

Film rating

6.1
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 August 2024
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