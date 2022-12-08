Танцы шакалов 6, 2022

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о выходе в прокат Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 2022 Премьера в мире 8 декабря 2022 Возраст 16+ Режиссер Мурат Шекер В ролях Дидем Балчин Нуреттин Сёнмез Шевкет Чорух Анил Тетик Все актеры и съемочная группа 1 постер

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