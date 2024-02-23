L'armée des ombres, Army of Shadows, El ejército de las sombras, The Army of Shadows, Armee im Schatten, Maanalainen armeija, O Exército das Sombras, Armáda stínů, Armáda tieňov, Armata umbrelor, Armia cieni, Armija senki, Army in the Shadows, Árnyékhadsereg, Bóng Tối Chiến Tranh, De schimmen, El ejercito de las sombras, En hær af skygger, Gölgeler Ordusu, Kage no guntai, L'armata degli eroi, L'exèrcit de les ombres, La armada de las sombras, Okända hjältar, Šešeliu armija, Skuggornas armé, Skyggenes armé, The Army in the Shadows, Tuntemattomat sankarit, Vojska u sjeni, Η μεγάλη στρατιά των αφανών ηρώων, Армия от сенки, Армия теней, Армія тіней, 影の軍隊, 影子軍隊, 影子部队, 影子军团, Een Leger Vecht in de Schaduw, 影子军队, 그림자 군단, I megali stratia ton afanon iroon, 地下纵队
Film rating
8.1
Rate10 votes
8.1IMDb
Updated 23 February 2024
Quotes
Philippe GerbierSee you, Comrade.
LegrainYou a communist?
Philippe GerbierNo. But I do have comrades.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.