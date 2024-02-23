Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Army of Shadows
8.1
Kinoafisha Films Army of Shadows
8.1

Army of Shadows

, 1969
L'armée des ombres
France, Italy / War, Drama, Thriller / 18+
Poster of Army of Shadows
8.1

Synopsis

An account of underground resistance fighters in Nazi-occupied France.

Cast

Lino Ventura
Lino Ventura
Philippe Gerbier
Paul Meurisse
Luc Jardie
Jean-Pierre Cassel
Jean-Pierre Cassel
Jean François Jardie
Simone Signoret
Simone Signoret
Mathilde
Claude Mann
Claude Ullmann dit 'Le Masque'
Paul Crauchet
Felix Lepercq
Christian Barber
Guillaume Vermersch dit 'Le Bison'
Alain Dekok
Legrain
Alain Libolt
Jean-Marie Robain
Albert Michel
Marco Perrin
Director Jean-Pierre Melville
Writer Jean-Pierre Melville, Joseph Kessel
Composer Éric Demarsan
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 1969
Online premiere 10 February 2023
World premiere 10 September 1969
Release date
18 April 1975 Brazil
2 April 1971 Finland
11 September 1969 France U
10 September 1969 Germany 16
23 March 1978 Great Britain 12
6 October 1970 Italy
30 May 1970 Japan
12 November 1970 Netherlands
5 December 1971 Sweden
19 June 1970 USA NR
29 March 1971 Uruguay
Worldwide Gross $931,732
Production Les Films Corona, Fono Roma
Also known as
L'armée des ombres, Army of Shadows, El ejército de las sombras, The Army of Shadows, Armee im Schatten, Maanalainen armeija, O Exército das Sombras, Armáda stínů, Armáda tieňov, Armata umbrelor, Armia cieni, Armija senki, Army in the Shadows, Árnyékhadsereg, Bóng Tối Chiến Tranh, De schimmen, El ejercito de las sombras, En hær af skygger, Gölgeler Ordusu, Kage no guntai, L'armata degli eroi, L'exèrcit de les ombres, La armada de las sombras, Okända hjältar, Šešeliu armija, Skuggornas armé, Skyggenes armé, The Army in the Shadows, Tuntemattomat sankarit, Vojska u sjeni, Η μεγάλη στρατιά των αφανών ηρώων, Армия от сенки, Армия теней, Армія тіней, 影の軍隊, 影子軍隊, 影子部队, 影子军团, Een Leger Vecht in de Schaduw, 影子军队, 그림자 군단, I megali stratia ton afanon iroon, 地下纵队

Film rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Updated 23 February 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Army of Shadows

Association de malfaiteurs
Association de malfaiteurs Comedy, Thriller, Adventure, Mystery
1986, France
6.0
Doctor Faustus
Doctor Faustus Drama
1982, West Germany
6.0
Un flic
Un flic Crime
1971, France
6.0
Le Cercle rouge
Le Cercle rouge Thriller
1970, France / Italy
7.0
Z
Z Thriller, Drama, Crime, History
1969, France / Algeria
8.0
Le Samouraï
Le Samouraï Thriller
1967, France / Italy
8.0
Le Deuxieme Souffle
Le Deuxieme Souffle Drama, Crime
1966, France
7.0
Le Doulos
Le Doulos Thriller, Crime
1963, France / Italy
7.0
The Hole
The Hole Drama, Adventure
1960, France / Italy
7.0
Bob le Flambeur
Bob le Flambeur Thriller, Drama, Crime
1956, France
7.0
A Man Escaped
A Man Escaped Thriller, War, Drama
1956, France
8.0
Les Enfants Terribles
Les Enfants Terribles Drama
1950, France
6.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more