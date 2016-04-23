Cast
Franziska Wulf
Kollegin Hausverwaltung
Özgür Karadeniz
Türkischer Mieter
Anne Müller
Flüchtlingsaktivist
Timocin Ziegler
Flüchtlingsaktivist
Malina Ebert
Rezeptionistin
Cast and Crew
Director
Jan Krüger
Writer
Anke Stelling, Jan Krüger
Composer
Birger Clausen
Film details
Country
Germany / Poland
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2016
Online premiere
23 April 2016
World premiere
23 April 2016
Release date
|3 November 2016
|Germany
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|12
Production
Schramm Film Koerner & Weber, Tempus Film, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Die Geschwister, Brother and Sister, Apartamento en Berlín, Irmão e Irmã, Rodzeństwo, Testvérek, Un amour clandestin, Брат и сестра