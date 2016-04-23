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Poster of Die Geschwister
5.6
Kinoafisha Films Die Geschwister
5.6

Die Geschwister

, 2016
Die Geschwister
Germany, Poland / Drama, Romantic / 18+
Poster of Die Geschwister
5.6

Cast

Vladimir Burlakov
Vladimir Burlakov
Thies
Irina Potapenko
Sonja
Hilmi Sözer
Hilmi Sözer
Marcos
Franziska Wulf
Kollegin Hausverwaltung
Marie-Lou Sellem
Marie-Lou Sellem
Chefin
Julius Nitschkoff
Bruno
Özgür Karadeniz
Türkischer Mieter
Anne Müller
Flüchtlingsaktivist
Timocin Ziegler
Flüchtlingsaktivist
Malina Ebert
Rezeptionistin
Director Jan Krüger
Writer Anke Stelling, Jan Krüger
Composer Birger Clausen
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Poland
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2016
Online premiere 23 April 2016
World premiere 23 April 2016
Release date
3 November 2016 Germany 12
Production Schramm Film Koerner & Weber, Tempus Film, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Die Geschwister, Brother and Sister, Apartamento en Berlín, Irmão e Irmã, Rodzeństwo, Testvérek, Un amour clandestin, Брат и сестра

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Updated 12 September 2022
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