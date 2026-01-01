Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Das Wachsfigurenkabinett
1 poster
Kinoafisha Films Das Wachsfigurenkabinett

Das Wachsfigurenkabinett

Das Wachsfigurenkabinett 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1924
World premiere 6 October 1924
Release date
13 November 1924 Germany 0
18 March 1926 USA
Production Neptune-Film A.G.
Also known as
Das Wachsfigurenkabinett, Waxworks, O Gabinete das Figuras de Cera, Кабинет восковых фигур, A Barraca das Figuras de Cera, A gabinete das figuras de cera, Caliph of Baghdad, El gabinet de les figures de cera, El hombre de las figuras de cera, Figuras de Cera, Gabinet figur woskowych, Harun Al-Rashid, Il gabinetto delle figure di cera, Ivan the Terrible, Jack the Ripper, Kabinet voscenih kipov, Le Cabinet des figures de cire, Muzej voštanih figura, Panoptikum, The Caliph of Baghdad, The Three Wax Works, Three Wax Men, Воштани кипови, Кабинетът с восъчните фигури
Director
Leo Birinsky
Paul Leni
Cast
Emil Jannings
Conrad Veidt
Conrad Veidt
Werner Krauss
William Dieterle
Cast and Crew
Similar films for Das Wachsfigurenkabinett
Dikaya okhota korolya Stakha 6.6
Dikaya okhota korolya Stakha (1973)
7.0
Tragic Hunt (1947)
Asphalt 6.6
Asphalt (1929)
Variety 7.4
Variety (1925)
The Hands of Orlac 7.0
The Hands of Orlac (1924)
Destiny 7.6
Destiny (1922)
Danton 6.6
Danton (1921)
The Golem: How He Came into the World 7.2
The Golem: How He Came into the World (1920)
The Cabinet of Dr. Caligari 7.4
The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more