Poster of Warning Sign
1 poster
Kinoafisha Films Warning Sign

Warning Sign

Warning Sign 18+
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1985
World premiere 23 August 1985
Release date
10 October 1986 Japan R15+
23 August 1985 USA R
MPAA R
Worldwide Gross $1,918,117
Production Twentieth Century Fox, SLM Production Group
Also known as
Warning Sign, Señal de alerta, Contact mortel, A pochi secondi dalla fine, Alarme Mortal, Allarme rosso, Biotek - Trappola biologica, Gyilkos fertőzés, Hoiatusmärgid, Señal de alarma, Sima kindynou, Sinal de Perigo, Sygnał ostrzegawczy, Tuhon siemen, Varning livsfara, Viohimiki apeili, Warnzeichen Gen-Killer, Znak upozorenja, Znak za nevarnost, Предостережение, Предупреждение, バイオ・インフェルノ
Director
Hal Barwood
Cast
Sam Waterston
Kathleen Quinlan
Yaphet Kotto
Jeffrey DeMunn
Jeffrey DeMunn
Jerry Hardin
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
