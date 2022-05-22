A journalist descends into the dark underbelly of the Iranian holy city of Mashhad as she investigates the serial killings of sex workers by the so called "Spider Killer", who believes he is cleansing the streets of sinners.
|11 May 2023
|Russia
|Экспонента
|26 January 2023
|Argentina
|28 October 2022
|Canada
|10 November 2022
|Czechia
|13 October 2022
|Denmark
|9 December 2022
|Estonia
|23 December 2022
|Finland
|K-16
|13 July 2022
|France
|12 January 2023
|Germany
|20 January 2023
|Great Britain
|18
|19 January 2023
|Greece
|15 December 2022
|Hong Kong
|III
|9 March 2023
|Italy
|4 October 2022
|Lithuania
|N18
|5 October 2023
|Montenegro
|10 November 2022
|Netherlands
|25 November 2022
|Norway
|5 October 2023
|Serbia
|10 November 2022
|Slovakia
|15
|8 February 2023
|South Korea
|18
|13 January 2023
|Spain
|20 January 2023
|Sweden
|15
|6 October 2022
|Thailand
|ท
|9 December 2022
|Turkey
|13 January 2023
|USA