Film Reviews
Comon 30 August 2022, 00:47
Обалденная неожиданность! По стилистике и крутизне фильмец приближается к фильму Доберман, хотя здесь конечно сюжет другой. Ну и стиль Гая Ричи тож конечно
|25 August 2022
|Russia
|Кинологистика
|25 August 2022
|Germany
|25 August 2022
|Kazakhstan
|16+
|18 August 2022
|Kyrgyzstan
|16+
|8 April 2022
|Poland
Every licence plate shown is from British Columbia. The landscape is also recognisably BC. In British Columbia, "open carry" is completely illegal and would provoke a full-scale tactical response from the police upon first sighting.