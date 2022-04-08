Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bullet Proof
Poster of Bullet Proof
Poster of Bullet Proof
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 4.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Bullet Proof

Bullet Proof

Bullet Proof 18+
Напомним о выходе в прокат
Bullet Proof - trailer in russian
Bullet Proof  trailer in russian
Country Canada
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2022
Online premiere 19 August 2022
World premiere 8 April 2022
Release date
25 August 2022 Russia Кинологистика
25 August 2022 Germany
25 August 2022 Kazakhstan 16+
18 August 2022 Kyrgyzstan 16+
8 April 2022 Poland
MPAA R
Worldwide Gross $83,441
Production IndustryWorks Studios, Play by Play Entertainment, Peacemaker Filmworks
Also known as
Bullet Proof, Death Pursuit, Persecución Mortal, À l'épreuve des balles, Kuulikindel, Perseguição Mortal, Tolvajhajsza, Wyścig ze śmiercią, Неубиваемый, 불릿 프루프
Director
James Clayton
James Clayton
Cast
Vinnie Jones
Vinnie Jones
Philip Granger
Philip Granger
Lina Lecompte
Lina Lecompte
Glenn Ennis
Glenn Ennis
Lori Triolo
Lori Triolo
Cast and Crew
Similar films for Bullet Proof
I Am Vengeance: Retaliation 3.5
I Am Vengeance: Retaliation (2020)
Cross Wars 2.3
Cross Wars (2017)
Puncture Wounds 4.4
Puncture Wounds (2014)
Extraction 4.8
Extraction (2013)
Blood Out 4.6
Blood Out (2011)
Decommissioned 3.5
Decommissioned (2016)
Hijacked 3.8
Hijacked (2012)
Gutshot Straight 2.8
Gutshot Straight (2014)
Company of Heroes 5.1
Company of Heroes (2013)
Age of the Dragons 3.6
Age of the Dragons (2011)
Kill the Irishman 7.4
Kill the Irishman (2011)
Cross 3.0
Cross (2010)

Film rating

6.3
Rate 16 votes
4.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Comon 30 August 2022, 00:47
Обалденная неожиданность! По стилистике и крутизне фильмец приближается к фильму Доберман, хотя здесь конечно сюжет другой. Ну и стиль Гая Ричи тож конечно
Goofs

Every licence plate shown is from British Columbia. The landscape is also recognisably BC. In British Columbia, "open carry" is completely illegal and would provoke a full-scale tactical response from the police upon first sighting.

Film Trailers All trailers
Bullet Proof - trailer in russian
Bullet Proof Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more