ProductionEiga Doraemon Production Committee, ADK Emotions, Fujiko Productions
Also known as
Eiga Doraemon Nobita no Ritoru Sutâ Wôzu 2021, Doraemon the Movie: Nobita's Little Star Wars 2021, Doraemon - il film: Nobita e le piccole guerre stellari, Doraemon Filmi: Nobita'nın Küçük Yıldız Savaşları 2021, Doraemon Nobita's Little Star Wars 2021, Doraemon: Milkhemet Ha'Kokhavim Ha'Ktana shel Nobita, Doraemon: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon 2021, Eiga Doraemon: Nobita no Little Star Wars, Дораэмон: Маленькие звёздные войны Нобиты, 극장판 도라에몽: 진구의 우주소전쟁 리틀스타워즈 2021, 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021, 电影哆啦A梦：大雄的宇宙小战争2021, 電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭 2021, 電影多啦A夢：大雄之宇宙小戰爭2021, Doraemon: The Movie Nobita's Little Star Wars 2021, Eiga Doraemon: Nobita no Little Star Wars 2021, 哆啦A梦 大雄的宇宙小战争 2021, 電影哆啦A夢： 大雄的宇宙小戰爭 2021, โดราเอมอน ตอน สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ 2021, 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021, 電影多啦A夢： 大雄之宇宙小戰爭 2021, Doraemon The Movie 2021: Nobita no Uchuu Shou Sensou, دورایمون: جنگ های ستاره کوچک نوبیتا, Doraemon Movie 41: Nobita no Little Star Wars, Doraemon Movie 41: Nobita Và Cuộc Chiến Vũ Trụ Tí Hon, Doraemon The Movie 2021: Nobita's Space War (Little Star Wars)