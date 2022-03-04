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Poster of Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou
7.9
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou - Trailer
Kinoafisha Films Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou
7.9

Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou

, 2022
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou
Japan / Action, Adventure, Animation, Anime / 18+
Trailers
Poster of Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou
7.9
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou - Trailer
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou  Trailer

Cast

Wasabi Mizuta
Doraemon
Subaru Kimura
Subaru Kimura
Gian
Yûki Kaji
Yûki Kaji
Rokoroko
Yumi Kakazu
Shizuka
Seki Tomokazu
Seki Tomokazu
Suneo
Megumi Ôhara
Nobita
Shihoko Hagino
Dekisugi
Teruyuki Kagawa
Gilmore
Takashi Komaba
Pilot
Mayu Matsuoka
Piina
Director Shin Yamaguchi
Writer Fujio F. Fujiko, Dai Sato
Composer Takayuki Hattori
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2022
World premiere 4 March 2022
Release date
28 May 2022 China
4 August 2022 Hong Kong
25 May 2022 Indonesia
4 March 2022 Japan G
23 June 2022 Singapore
3 August 2022 South Korea
15 July 2022 Taiwan
6 October 2022 Thailand
5 August 2022 Turkey
7 July 2022 UAE
27 May 2022 Viet Nam
Budget 3,000,000 JPY
Worldwide Gross $22,044,058
Production Eiga Doraemon Production Committee, ADK Emotions, Fujiko Productions
Also known as
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Cartoon rating

7.9
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 27 August 2024

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Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou - Trailer
Doraemon: Nobita no Uchuu Shou Sensou Trailer
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