ProductionAsatsu-DK, Fujiko Productions, Shin Ei Animation
Also known as
Eiga Doraemon: Nobita no getsumen tansaki, Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon - Nobita alla scoperta della luna, Doraemon Hero Infinity: Incheon Battle Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon the Movie 2019: Chronicle of the Moon Exploration, Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký, Doraemon: The Movie - Nobita's Chronicle of the Moon Exploration, Дораемон: Хронiка Нобiта з Дослiдження Мiсяця, Дораэмон 39: Хроники лунных исследований, 哆啦A梦：大雄的月球探险记, 映画ドラえもん のび太の月面探査記, 電影哆啦A夢：大雄的月球探測記, Doraemon Movie 39, Doraemon Movie 39: Nobita no Getsumen Tansaki, โดราเอมอน ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา, ドラえもん のび太の月面探査記, 多啦A夢 - 大雄的月球探測記, Doraemon - Il film: Nobita e le cronache dell'esplorazione della Luna, Doraemon - Penjelajahan Nobita di Bulan, 哆啦A梦 大雄的月球探险记, 哆啦A梦：大雄的月球探测记, 도라에몽: 노비타의 월면탐사기, 映画ドラえもん のび太の月面探査記
Film rating
6.8
Rate11 votes
6.9IMDb
Quotes
Dai Hirai[English line] Just like the wind from the land.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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