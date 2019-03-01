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Poster of Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration
6.8
Kinoafisha Films Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration
6.8

Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration

, 2019
Doraemon Movie 39: Nobita no Getsumen Tansaki
Japan / Anime, Adventure, Fantasy / 18+
Poster of Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration
6.8

Cast

Wasabi Mizuta
Doraemon
Megumi Ôhara
Nobita
Yumi Kakazu
Shizuka
Subaru Kimura
Subaru Kimura
Gian
Seki Tomokazu
Suneo
Junko Minagawa
Junko Minagawa
Luca
Sun-kyun Lee
Sun-kyun Lee
Kyung Jong-sik
Won-chan Lee
Popi
Kotaro Yoshida
Kotaro Yoshida
Diablo
Kim Hwan-jin
Victor
Director Shinnosuke Yakuwa, Lee Jeong-beom
Writer Fujio F. Fujiko, Lee Jeong-beom
Composer Yong-rock Choi, Takayuki Hattori
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2019
Online premiere 17 August 2019
World premiere 1 March 2019
Release date
1 June 2019 China
8 August 2019 Hong Kong I
23 January 2021 Italy
1 March 2019 Japan
3 October 2019 Thailand
24 May 2019 Viet Nam
Budget 1,200,000 JPY
Worldwide Gross $65,406,606
Production Asatsu-DK, Fujiko Productions, Shin Ei Animation
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Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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