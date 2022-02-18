Menu
Poster of Oink
7.5 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films Oink

Oink

Knor 18+
Country Netherlands / Belgium
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 December 2023
World premiere 18 February 2022
Release date
10 November 2022 Czechia
11 May 2023 Denmark
1 July 2022 Estonia PERE
28 June 2023 France
4 May 2023 Germany
7 July 2023 Japan
23 September 2022 Lithuania V
13 July 2022 Netherlands 6
17 February 2023 Norway
3 February 2023 Spain
13 January 2023 Sweden
4 January 2024 Switzerland 0
24 August 2023 Ukraine
Worldwide Gross $894,591
Production Viking Film, A Private View, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Also known as
Knor, Oink, Chonchon, le plus mignon des cochons, Knorr, Kriu, Kvik, Kvík, Kwik, Nøff, Øf!, Oink Oink, Oink, oink, Põrsas Ruudi, Un amour de cochon, Грух-грух, Паця, Хрюк, 小猪哼唧, 愛しのクノール
Director
Mascha Halberstad
Cast and Crew
7.5
7 IMDb
