Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Medium
Poster of The Medium
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Medium

The Medium

Rang Zong 18+
Напомним о выходе в прокат
The Medium - trailer in russian
The Medium  trailer in russian
Country Thailand
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2021
Online premiere 16 September 2021
World premiere 11 July 2021
Release date
30 June 2022 Russia Экспонента
12 May 2022 Argentina +16
14 July 2022 Azerbaijan 16+
19 May 2022 Brazil 16
26 November 2021 Cambodia
22 September 2021 Hong Kong III
20 October 2021 Indonesia 17+
29 July 2022 Japan R18+
30 June 2022 Kazakhstan 16+
30 June 2022 Kyrgyzstan 16+
2 December 2021 Malaysia 18PL
3 February 2022 Mexico B-15
21 April 2022 Peru
28 October 2021 Philippines R-13
18 March 2022 Poland
12 August 2021 Singapore M18
14 July 2021 South Korea 18
25 February 2022 Spain
25 August 2021 Taiwan 18+
28 October 2021 Thailand น 18+
5 May 2022 Uruguay
Worldwide Gross $8,978,525
Production GDH 559, Jorkwang Films, Northern Cross
Also known as
Rang song, The Medium, La medium, A Médium, Âm Hồn Nhập Xác, Rang zong, Rangjong, Медиум, Паранормальные явления. Медиум, 凶靈祭, 女神の継承, 灵媒, 薩滿
Director
Banjong Pisanthanakun
Cast
Sawanee Utoomma
Narilya Gulmongkolpech
Sirani Yankittikan
Yasaka Chaisorn
Boonsong Nakphoo
Cast and Crew
Similar films for The Medium
The Piper 6.2
The Piper (2015)
Pengabdi Setan 2: Communion 6.2
Pengabdi Setan 2: Communion (2022)
The Grotesque Mansion 6.0
The Grotesque Mansion (2021)
Gonjiam: Haunted Asylum 6.8
Gonjiam: Haunted Asylum (2018)
Terrified 6.3
Terrified (2017)
The Wailing 7.5
The Wailing (2016)
Shutter 6.9
Shutter (2004)

Film rating

5.9
Rate 17 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Дарья Халитова 22 July 2022, 00:58
Обосрались несколько раз, в начале показалась, что фильм отстой, но в конце особенно, когда поставили камеры в доме было страшно!!!
Айпери Садыкова 4 July 2022, 23:04
Редкостное говно, 0 из 10
Film Trailers All trailers
The Medium - trailer in russian
The Medium Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more