Blasted

Blasted

Blasted 18+
Blasted - trailer
Blasted  trailer
Country Norway
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 June 2022
World premiere 22 June 2022
Production Miso Film
Also known as
Blasted: Gutta vs Aliens, Blasted, Amigos vs. extraterrestres, Blasted: Les aliens ou nous!, ¡Caña al extraterrestre!, Blasted - Gutta vs. Aliens, Blasted - In due contro gli alieni, Blasted: Kumple kontra kosmici, Blasted: คู่หูปะทะเอเลี่ยน, Dois Amigos e Uma Ameaça Alienígena, Eski Dostlar ve Korkunç Uzaylılar, Hessdalen, Laser na mimozemšťany, Lézerharc, Sebastian și Mikkel contra extratereștrilor, Двое против пришельцев, صديقان في وجه الفضائيين, 블래스티드: 친구들 vs 외계인, ブラステッド: 俺ら vs エイリアン, 激光槍兄弟, 雷射二人組
Director
Martin Sofiedal
Cast
Ingrid Bolsø Berdal
Ingrid Bolsø Berdal
Axel Bøyum
Fredrik Skogsrud
Ingar Helge Gimle
Rune Temte
Film rating

4.9
Rate 11 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Blasted - trailer
Blasted Trailer
