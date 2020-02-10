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Poster of De beentjes van Sint-Hildegard
7.4
Kinoafisha Films De beentjes van Sint-Hildegard
7.4

De beentjes van Sint-Hildegard

, 2020
De beentjes van Sint-Hildegard
Netherlands / Comedy, Drama / 18+
Poster of De beentjes van Sint-Hildegard
7.4

Cast

Johanna ter Steege
Gedda
Herman Finkers
Jan
Ferdi Stofmeel
Erik
Leonie ter Braak
Liesbeth
Stef Assen
Peter
Aniek Stokkers
Ilse
Daphne Bunskoek
Julia
Annie Beumers
Oma Sinie
Jan Roerink
Opa Arend
Reinier Bulder
Antoon
Director Johan Nijenhuis
Writer Radek Bajgar, Herman Finkers, Maarten Lebens
Composer Daniël Polman, Martijn Schimmer
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2020
Online premiere 11 April 2022
World premiere 10 February 2020
Release date
10 February 2020 Netherlands
Worldwide Gross $7,760,946
Production Johan Nijenhuis & Co, Nijenhuis & Co, Omroep MAX
Also known as
De beentjes van Sint-Hildegard, The Marriage Escape, Demasiado amor, Massa estima, Saint Hildegard's Little Legs, Втеча зі шлюбу, 求分大作戰

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 April 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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