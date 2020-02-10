Cast
Leonie ter Braak
Liesbeth
Cast and Crew
Writer
Radek Bajgar, Herman Finkers, Maarten Lebens
Composer
Daniël Polman, Martijn Schimmer
Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2020
Online premiere
11 April 2022
World premiere
10 February 2020
Release date
|10 February 2020
|Netherlands
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Worldwide Gross
$7,760,946
Production
Johan Nijenhuis & Co, Nijenhuis & Co, Omroep MAX
Also known as
De beentjes van Sint-Hildegard, The Marriage Escape, Demasiado amor, Massa estima, Saint Hildegard's Little Legs, Втеча зі шлюбу, 求分大作戰