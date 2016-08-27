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Poster of Monster High: Welcome to Monster High
5.6
Monster High: Welcome to Monster High - Teaser
Kinoafisha Films Monster High: Welcome to Monster High
5.6

Monster High: Welcome to Monster High

, 2016
Monster High: Welcome to Monster High
USA / Animation, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Monster High: Welcome to Monster High
5.6
Monster High: Welcome to Monster High - Teaser
Monster High: Welcome to Monster High  Teaser

Cast

Cassandra Lee Morris
Cassandra Lee Morris
Venus McFlytrap
Cristina Milizia
Cristina Milizia
Woolee
Salli Saffioti
Cleo De Nile
Michael Sorich
Dracula
Deby Derryberry
Deby Derryberry
Draculaura
Larissa Gallagher
Reporter
Larissa Gallagher
Reporter
Jonquil Goode
Ari (Tash) Hauntington
Jonquil Goode
Ari (Tash) Hauntington
Travis Dresden
Raythe
Evan Smith
Deuce Gorgon
Sara Cravens
Manager
Director Olly Reid, Stephen Donnelly
Writer Shane Amsterdam, Stephen Donnelly, Dana Starfield
Composer Daniel James
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 2016
Online premiere 27 August 2016
World premiere 27 August 2016
Release date
27 August 2016 USA PG
Production Axis Studios, Mattel Creations, Squeeze Studio Animation
Also known as
Monster High: Welcome to Monster High, Bienvenidos a Monster High, Bem-Vindos a Monster High, Benvenuti alla Monster High, Canavarlar Lisesi: Canavarlar Lisesine Hoşgeldiniz, Monster High : Bienvenue à Monster High, Üdvözöl a Monster High, Welcome to Monster High: The Origin Story, Willkommen an der Monster High - Wie alles begann, Καλώς ήρθατε στο Monster High, Школа монстров: Добро пожаловать в Школу монстров, Monster High - Bem Vindos à Monster High, Monster High: Bienvenue à Monster High, Monster High: Tervetuloa Monster Highin

Cartoon rating

5.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 11 June 2024

Film Trailers

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Monster High: Welcome to Monster High - Teaser
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