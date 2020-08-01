Cast
Asmik Grigorian
Chrysothemis
Tanja Ariane Baumgartner
Klytaemnestra
Tilmann Rönnebeck
Orest's Tutor
Verity Wingate
The Trainbearer
Valeriia Savinskaia
The Confidante
Matthaus Schmidlechner
A Young Servant
Jens Larsen
An Old Servant
Cast and Crew
Director
Krzysztof Warlikowski, Myriam Hoyer
Writer
Sophocles, Hugo von Hofmannsthal
Film details
Country
Austria
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2020
Online premiere
1 August 2020
World premiere
1 August 2020
Production
ARTE, Arte Concert, Salzburger Festspiele
Also known as
Elektra, "Elektra" von Richard Strauss