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Poster of Salzburg-100: Elektra
7.4
Kinoafisha Films Salzburg-100: Elektra
7.4

Salzburg-100: Elektra

, 2020
Salzburg-100: Elektra
Austria / Opera / 18+
Poster of Salzburg-100: Elektra
7.4

Cast

Ausrine Stundyte
Elektra
Asmik Grigorian
Chrysothemis
Michael Laurenz
Aegisth
Tanja Ariane Baumgartner
Klytaemnestra
Derek Welton
Orest
Tilmann Rönnebeck
Orest's Tutor
Verity Wingate
The Trainbearer
Valeriia Savinskaia
The Confidante
Matthaus Schmidlechner
A Young Servant
Jens Larsen
An Old Servant
Director Krzysztof Warlikowski, Myriam Hoyer
Writer Sophocles, Hugo von Hofmannsthal
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2020
Online premiere 1 August 2020
World premiere 1 August 2020
Production ARTE, Arte Concert, Salzburger Festspiele
Also known as
Elektra, "Elektra" von Richard Strauss

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.1 IMDb
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