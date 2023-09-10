Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lee
7.4
Lee - Trailer
Kinoafisha Films Lee
7.4

Lee

, 2024
Lee
USA / Biography, Drama / 18+
Trailers
Poster of Lee
7.4
Lee - Trailer
Lee  Trailer

Synopsis

The true story of photographer Elizabeth 'Lee' Miller, a fashion model who became an acclaimed war correspondent for Vogue magazine during World War II.

Cast

Kate Winslet
Kate Winslet
Lee Miller
Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
Roland Penrose
Andrea Riseborough
Andrea Riseborough
Audrey Withers
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Solange D'Ayen
Andy Samberg
Andy Samberg
Davy Scherman
Noémie Merlant
Noémie Merlant
Nusch Eluard
Josh O'Connor
Josh O'Connor
Antony Penrose
Josh O'Connor
Josh O'Connor
Antony Penrose
James Murray
James Murray
Colonel Spencer
Arinzé Kene
Arinzé Kene
Major Jonesy
Vincent Colombe
Paul Eluard
Director Ellen Kuras
Writer Liz Hannah, Marion Hume, John Collee, Lem Dobbs
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 March 2025
World premiere 10 September 2023
Release date
21 November 2024 Russia World Pictures
24 October 2024 Australia
21 November 2024 Belarus
9 October 2024 Belgium
19 December 2024 Brazil
10 October 2024 Croatia o.A.
10 October 2024 Czechia
26 September 2024 Denmark
22 November 2024 Estonia
20 September 2024 Finland
9 October 2024 France
26 September 2024 Germany
15 December 2023 Great Britain 15
13 September 2024 Ireland
12 December 2024 Israel
13 March 2025 Italy
9 May 2025 Japan G
21 November 2024 Kazakhstan
25 October 2024 Latvia 16+
1 November 2024 Lithuania
10 October 2024 Netherlands
24 October 2024 New Zealand
27 September 2024 Norway
13 September 2024 Poland
26 September 2024 Portugal
12 September 2024 Qatar
26 September 2024 Singapore
27 September 2024 South Africa
24 September 2025 South Korea 15
6 December 2023 Spain
27 September 2024 Sweden
21 March 2025 Turkey
12 September 2024 UAE TBC
20 September 2024 USA
21 November 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $24,676,030
Production 55 Films, Brouhaha Entertainment, Embassy Films
Also known as
Lee, Lee Miller, Die Fotografin, Fotogrāfe, Lee Miller: Na Linha da Frente, Lee Miller: Retratos de guerra, Lee. Na własne oczy, Mi'Ba'ad La'Adasha, Tiesos kadras, Великая, Лі, 她眼中的世界, לי, لی, Lī, 李·米勒

Film rating

7.4
Rate 26 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1162 In the Biography genre  51 In the Drama genre  541 In films of USA  710 In films of 2024  58

Film Trailers

All trailers
Lee - Trailer
Lee Trailer
Lee - Dubbed trailer
Lee Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Lee Miller [Handing a knife to a girl she has just saved from rape] Next time, cut it off.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Lee

The Electrical Life of Louis Wain
The Electrical Life of Louis Wain Biography, Drama, History
2021, Great Britain
7.0
Challengers
Challengers Drama
2023, USA
7.0
Aisha
Aisha Drama
2022, Ireland
7.0
La chimera
La chimera Drama
2022, Italy
7.0
Frère et soeur
Frère et soeur Drama
2022, France
5.0
Genius
Genius Drama, Biography
2016, USA
6.0
Steve Jobs
Steve Jobs Biography, Drama
2015, USA
6.0
Iris
Iris Drama, Biography
2001, Great Britain / USA
7.0
La Vie en Rose
La Vie en Rose Biography, Drama, Musical
2007, France / Great Britain / Czechia
7.0
Finding Neverland
Finding Neverland Biography, Family, Drama
2004, Great Britain / USA
7.0
Wilde
Wilde History, Biography, Drama
1997, Great Britain / Germany / Japan
6.0
It's Only the End of the World
It's Only the End of the World Drama
2016, France / Canada
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more