The true story of photographer Elizabeth 'Lee' Miller, a fashion model who became an acclaimed war correspondent for Vogue magazine during World War II.
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|TBC
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|Uzbekistan
|18+
Whilst the film was in pre-production, Kate Winslet personally covered two weeks' wages for the crew with her own funds because of the film's modest budget.