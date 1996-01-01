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3.7
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Impotent
3.7
Impotent
, 1996
Impotent
Russia / Comedy / 18+
About
Showtimes
Posters
3.7
Cast
Mikhail Derzhavin
Vladimir Grammatikov
Natalya Seleznyova
Tatyana Dogileva
Roksana Babajan
Marina Dyuzheva
Larisa Udovichenko
Lyubov Polishchuk
Irina Shmelyova
Ivan Bortnik
Director
Anatoly Eyramdzhan
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1996
World premiere
1 January 1996
Release date
1 January 1996
Russia
Production
Novyj Odeon
Also known as
Impotent, Suguvõimetu, Импотент
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Film rating
3.7
Rate
13
votes
3.8
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
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Showtimes
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