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Poster of Impotent
3.7
Kinoafisha Films Impotent
3.7

Impotent

, 1996
Impotent
Russia / Comedy / 18+
Poster of Impotent
3.7

Cast

Mikhail Derzhavin
Mikhail Derzhavin
Vladimir Grammatikov
Vladimir Grammatikov
Natalya Seleznyova
Natalya Seleznyova
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Roksana Babajan
Marina Dyuzheva
Marina Dyuzheva
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Lyubov Polishchuk
Lyubov Polishchuk
Irina Shmelyova
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Director Anatoly Eyramdzhan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1996
World premiere 1 January 1996
Release date
1 January 1996 Russia
Production Novyj Odeon
Also known as
Impotent, Suguvõimetu, Импотент

Film rating

3.7
Rate 13 votes
3.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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