Country
Mexico
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2021
Online premiere
30 January 2022
World premiere
22 October 2021
Release date
|1 June 2022
|Russia
| MDfilm
|
|27 January 2022
|Australia
|
|
|16 September 2022
|Estonia
|
|PERE
|9 February 2022
|France
|
|
|25 March 2023
|Israel
|
|All
|1 June 2022
|Kazakhstan
|
|6+
|12 August 2022
|Latvia
|
|U
|22 October 2021
|Mexico
|
|
|10 March 2022
|Portugal
|
|M/6
|2 August 2024
|Spain
|
|
|3 November 2022
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
0 MXN
Worldwide Gross
$1,735,864
Production
Latin We, Los Hijos de Jack, Timeless Films
Also known as
Koati, Coati, Coatii, Cuộc Phiêu Lưu Của Gấu Mèo, Die Koati, Ha'Jungle shel Koati, Koati - Aventura na Selva, Ninakaru Koaati, Zoati, Коати. Сердце джунглей